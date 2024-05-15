«Я ползала на коленях»: новосибирские врачи спасли девочку с ДЦП, которая не могла ходить

Хирурги новосибирского НИИТО в прямом смысле поставили на ноги 17-летнюю девочку с детским церебральным параличом.

До 17 лет жительница Камчатки Виктория Меленчук не могла самостоятельно ходить — из-за болезни у нее сильно были деформированы ступни.

— Я практически не ходила, в основном ползала на коленях. 2-3 шага и я падала. Это неудобно, болели коленки, — вспоминает девушка.

Родители Вики уже практически опустили руки и смирились с тем, что их любимая дочь останется на всю жизнь в инвалидном кресле.

В 2023 году семья Меленчук приехала в Новосибирск и обратилась в НИИТО им. Цивьяна.

Девочку осмотрел заведующий отделением детской и подростковой ортопедии и вертебрологии Вадим Кожевников.

Врач сразу рекомендовал не затягивать, срочно оформлять квоту и делать операцию.

— Пациентка попала к нам с тяжелыми контрактурами коленных суставов с деформациями стоп. Мы решили сделать хирургическую коррекцию, которая относится к категории одномоментных многоуровневых вмешательств и соответствует мировым стандартам. Несмотря на довольно поздний возраст для начала лечения, пациентка может ходить, пусть и с поддержкой ходунков, — рассказал Вадим Кожевников.

После проведения первой операции Виктория вновь оказалась у новосибирских врачей.

Реабилитация проходит тяжело: сквозь слезы и истерики. Однако, по словам мамы Вики, оно того стоит.

— Ребенок поменялся абсолютно. Со стороны врачей к ней очень хорошее отношение: открытость, забота, не везде это встретишь. Персонал поддерживает дочь, заботятся о ней, сопереживают, подбадривают. Мы очень благодарны Вадиму Витальевичу за то, что он появился в нашей жизни. Теперь мы точно знаем, в России есть врачи с золотыми руками, — делится Вера Меленчук.

А для врачей лучшая награда — улыбка ребенка и объятия юной пациентки.

— Большое спасибо врачам. Это восторг! Эмоции переполняют. Раньше я не могла и вот теперь хожу, — сквозь слезы говорит Вика.

Однако успешная операция и реабилитация — это только начало пути.

По словам Вадима Кожевникова, Виктории придется пройти еще стадии лечения. Следующим этапом станет хирургическая коррекция деформации стоп.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске врачи спасли девушку с деформацией грудины и пороком сердца. Ложный сустав мешал работе сердца после проведенной в раннем детстве операции.