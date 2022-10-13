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Могут ли собаки заболеть простудой?

  • 13/10/2022, 13:38
простуда у собак
Наличие определенных симптомов может говорить не только о простуде, но и о других проблемах со здоровьем питомца.

Вместе с осенью приходит всплеск простудных заболеваний. Сонливость, заложенность носа, температура, боль в горле — эти симптомы появляются у человека, когда он заболевает, но болеют ли собаки простудой? Разберемся вместе с кинологами из Российской кинологической федерации.

— Если вы наблюдаете у собаки похожие на простудные симптомы, такие, как насморк, кашель, чихание, слабость — не торопитесь с выводами и не ставьте самостоятельных диагнозов, обратитесь за консультацией в ветеринарную клинику, там вам помогут поставить точный диагноз и назначить грамотное лечение, — отмечает Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации.

Застудится собака все же может. Поэтому владельцам важно следить за состоянием питомца на прогулке, чтобы вовремя возвращаться домой.

Признаки простудных заболеваний у собак:

—        Выделения из носа, глаз, ушей

—        Чихание

—        Повышенная температура тела

—        Вялость, сонливость или беспокойное поведение

—        Кашель

—        Отсутствие аппетита

—        Проблемы с мочеипусканием

Такие симптомы могут возникнуть из-за переохлаждения, но нужно понимать, что их наличие может говорить и о других проблемах со здоровьем питомца. Поэтому следует обратиться к ветеринарному врачу, только он сможет поставить точный диагноз.

Также не стоит паниковать, если вы заметили у собаки кашель, повышенную температуру, вялость и другие симптомы, которые обнаруживают у людей, зараженных COVID-19. В настоящее время нет доказательств того, что домашние животные могут быть источником инфекции для других животных и людей. Очень мало свидетельств того, что инфекция SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19 у человека) может распространяться среди животных. Риск передачи инфекции от домашних животных другим животным на текущий момент считается минимальным.

Эти симптомы у собак могут быть причиной других серьезных заболеваний, поэтому, стоит обратиться к квалифицированному специалисту. Он поможет с определением точного диагноза.

В холодный период года нужно поддерживать иммунитет собаки, чтобы она не застужалась и не была подвержена другим заболеваниям.

Как поддерживать иммунитет собаки:

—        Содержание питомца в благоприятных условиях

—        Сбалансированный рацион

—        Своевременная обработка от паразитов

—        Снижение стрессового фактора

—        Ограждение от сквозняков

Если у собаки крепкий иммунитет, и она получает сбалансированное питание, то скорей всего ей не грозят простудные заболевания. Организм такой собаки способен защитить ее, а с легким недомоганием она справится самостоятельно.

 

Ранее редакция сообщала, нужно ли будет получать согласие соседей, если вы решили завести собаку или кота. 

Фото с официального страницы Российской кинологической федерации в «ВКонтакте»

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Простуда у собак как лечить простуду у собак иммунитет собаки


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