Могут ли собаки заболеть простудой?

Вместе с осенью приходит всплеск простудных заболеваний. Сонливость, заложенность носа, температура, боль в горле — эти симптомы появляются у человека, когда он заболевает, но болеют ли собаки простудой? Разберемся вместе с кинологами из Российской кинологической федерации.

— Если вы наблюдаете у собаки похожие на простудные симптомы, такие, как насморк, кашель, чихание, слабость — не торопитесь с выводами и не ставьте самостоятельных диагнозов, обратитесь за консультацией в ветеринарную клинику, там вам помогут поставить точный диагноз и назначить грамотное лечение, — отмечает Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации.

Застудится собака все же может. Поэтому владельцам важно следить за состоянием питомца на прогулке, чтобы вовремя возвращаться домой.

Признаки простудных заболеваний у собак:

— Выделения из носа, глаз, ушей

— Чихание

— Повышенная температура тела

— Вялость, сонливость или беспокойное поведение

— Кашель

— Отсутствие аппетита

— Проблемы с мочеипусканием

Такие симптомы могут возникнуть из-за переохлаждения, но нужно понимать, что их наличие может говорить и о других проблемах со здоровьем питомца. Поэтому следует обратиться к ветеринарному врачу, только он сможет поставить точный диагноз.

Также не стоит паниковать, если вы заметили у собаки кашель, повышенную температуру, вялость и другие симптомы, которые обнаруживают у людей, зараженных COVID-19. В настоящее время нет доказательств того, что домашние животные могут быть источником инфекции для других животных и людей. Очень мало свидетельств того, что инфекция SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19 у человека) может распространяться среди животных. Риск передачи инфекции от домашних животных другим животным на текущий момент считается минимальным.

Эти симптомы у собак могут быть причиной других серьезных заболеваний, поэтому, стоит обратиться к квалифицированному специалисту. Он поможет с определением точного диагноза.

В холодный период года нужно поддерживать иммунитет собаки, чтобы она не застужалась и не была подвержена другим заболеваниям.

Как поддерживать иммунитет собаки:

— Содержание питомца в благоприятных условиях

— Сбалансированный рацион

— Своевременная обработка от паразитов

— Снижение стрессового фактора

— Ограждение от сквозняков

Если у собаки крепкий иммунитет, и она получает сбалансированное питание, то скорей всего ей не грозят простудные заболевания. Организм такой собаки способен защитить ее, а с легким недомоганием она справится самостоятельно.

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