Народный фронт предлагает запретить покупать дорогие машины для чиновников

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с предложением прекратить закупку дорогих автомобилей организациями, учредителями которых выступают государственные и муниципальные органы власти. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, бюро расследований Народного фронта составило список закупок автомобилей такими организациями в период частичной мобилизации. Самым расточительным в ОНФ признали акционерное общество «Росагролизинг», 100% акций которого принадлежит государству — Минсельхозу России.

— Речь идет о закупке Hyundai Genesis G90L (или эквивалента). Согласно закупке, аграрии готовы потратить 17,9 млн рублей на данный автомобиль представительского класса, — отметил Валерий Алексеев руководитель бюро расследований ОНФ.

Следующим в списке указан Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области, учредителем которого является управление ЖКХ Липецкой области. Фонд собирается приобрести легковой автомобиль более чем за 8,7 млн рублей.

— По техническим характеристикам это ни что иное, как Toyota Land Cruiser на семь посадочных мест в полном «фарше», — подчеркнул Алексеев.

Также эксперты отметили двух заказчиков, относящихся к комитету по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, — АО «Дорожно-эксплуатационный комбинат» и АО «Кемеровская электротранспортная компания». Обе организации закупают по одной Toyota Land Cruiser за 8,35 и 8,3 млн рублей, соответственно.

По словам Валерия Алексеева, в период проведения спецоперации, когда страна экономит и помогает фронту, такие госзакупки автомобилей выглядят «аморально». Помимо этого, Народный фронт направил обращения в адрес учредителей этих компаний для проведения оценки таких закупок.

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