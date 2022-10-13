В 2022 году на рынок недвижимости региона ежедневно выводились 94 квартиры в новостройках

В сентябре 2022 года застройщики Новосибирской области вывели на рынок на 14% меньше МКД, чем годом ранее. Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном экспертами сайта «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ). В первый месяц осени в регионе были сданы 12 объектов от 7 застройщиков. Это 2,6 тысячи квартир совокупной площадью 144 тысяч кв. м. Для сравнения: в сентябре 2021 и 2020 годов — по 14 объектов. В то же время, по сравнению с августом (9 объектов), количество сданных объектов в городе увеличилось на 33%.

Самыми «урожайными» для новосибирских застройщиков в 2022 году стали июнь (39 объектов) и июль (27). Всего с начала года на рынок Новосибирской области выведены 154 объекта (на 19,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года) или 25,5 тысячи квартир площадью 1,21 млн кв. м. Резкое падение объемов сданного жилья наблюдалось в марте (3) и апреле (13). Затем ситуация на рынке недвижимости Новосибирска стабилизировалась.

— В среднем с начала 2022 года на рынок региона ежедневно выводились 94 квартиры, что на 27% больше, чем в 2021 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Новосибирской области будут выведены 34,3 тысячи квартир, — прогнозируют аналитики ЕРЗ. — При этом площадь квартир во введенных за месяц объектах, по сравнению с сентябрем 2021 года, уменьшилась на 29%.

По количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Новосибирская область занимает 10 место в стране, а по площади новых объектов — 6 место. На регион пришлись 3,6% жилья, выведенного на рынок за месяц.

Среди застройщиков (групп компаний), деятельность которых мониторит ЕРЗ, больше всего новых объектов на рынок Новосибирской области вывели «Брусника», «Интеграл», ГК «КПД-Газстрой», «Энергомонтаж» и «Квартал-С» — по 2 объекта. По площади новых объектов лидируют «Брусника» (50,45 тысячи кв. м), «Интеграл» (32,42 тысячи кв. м) и ГК «КПД-Газстрой» (25,38 тысячи кв. м).

Заместитель председателя комитета по строительству регионального парламента, гендиректор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский отмечает, что площадь квартир в предложении зависит от того, насколько рынок готов к их покупке.

— С одной стороны, квартиры меньшей площади всегда были востребованы. С другой — сокращение площади квартир — это реакция рынка на сегодняшнюю ситуацию, на ставки по ипотеке, условия кредитования банков. Но каждый застройщик решает этот вопрос индивидуально, — комментирует Покровский. — К примеру, у нас больше всего востребованы двухкомнатные квартиры, и поэтому в наших домах мы делаем упор на предложение в этом сегменте. Кто-то из застройщиков производит больше однокомнатных квартир и студий, рассчитанных на студентов и покупателей, приезжающих из области. Все зависит от того, как компании понимают рынок. Что касается трехкомнатных квартир, то чаще всего они рассматриваются покупателями как расширение жилья для растущей семьи.

Максим Марков, директор по управлению проектами и инвестициями «Корпорации ЁЛКА», скептически отнесся к данным, которые приводит ЕРЗ. По его оценкам, в 2022 году на рынке в Новосибирске предлагались около 22 тысяч квартир. Для сравнения: в 2014-2016 годах — 45-47 тысяч, то есть в 2022 году предложение на рынке новостроек Новосибирска сократилось почти в 2 раза.

— Если разбивать статистику по вводам в день, то наши цифры и данные ЕРЗ похожи. Хотя я не вижу смысла в такой разбивке, — комментирует Марков. — Что касается сокращения площади квартир на 30%, то, на мой взгляд, это какой-то сбой статистики. Мы этого не видим. Мы мониторим рынок в разрезе и каких-то резких колебаний по сокращению площади квартир не видим. Мало того, мы наблюдаем (по крайней мере у разумных девелоперов) увеличение площади квартир в предложении в хороших спальных районах. С точки зрения инвестиций однокомнатные и студии сейчас имеют минимальный интерес. На рынке региона наблюдается их перепроизводство, и их продажа становится несколько проблемной. Бóльшим спросом сегодня пользуются двух- и трехкомнатные квартиры.

Напомним, на летней пресс-конференции и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что по итогам года регион рассчитывает выйти на 2 млн кв. м новостроек.

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