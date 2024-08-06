Молния попала в самолет, летевший из Новосибирска

В самолет авиакомпании «Алроса», летевший из Новосибирска в Москву, попала молния. Авиаинцидент произошел 5 августа в 17:38 по московскому времени.

— При послеполетном осмотре ВС обнаружены следы попадания разряда атмосферного электричества (оплавленные отверстия) на носовом обтекателе, носовой части фюзеляжа, правом щитке передней стойки шасси, антенне, — сообщает Телеграм-канал Aviaincident.

В процессе оставшегося полета до аэропорта «Внуково» воздушное судно в опасные погодные явления не попадало.

Экспертами проводится оценка технического состояния воздушного судна.

Ранее редакция сообщала о том, что шаровая молния попала в дом жителя Новосибирска и едва не убила всю его семью. Электрический разряд ударил в электрический щиток, моментально отключились все электроприборы, взорвались лампочки.