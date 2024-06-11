«Я думал, что нас начали бомбить»: в дом новосибирца залетела шаровая молния и едва не убила всю семью

Обычная новосибирская семья несколько дней назад пострадала от визита в дом шаровой молнии. Хозяин особняка на улице Двинской до сих пор оценивает ущерб, нанесенный светящимся шаром и устраняет последствия.

Сергей М. рассказал журналистам Infopro54, как произошло это необычное ЧП и какие выводу на будущее он теперь сделал.

― Это произошло 6 июня в 23:30. Жена была в душе, ребенок в своей комнате, а уже раскладывал постель и собирался ложиться спать. Вдруг неожиданно услышал грохот на крыше. Жахнуло так, что на полгорода было слышно. Потом что-то пролетело у меня прямо над головой и столкнулось с проводом в комнате. Я думал, что нас начали бомбить. Посыпались камни, штукатурка. На первом этаже сработал пожарный извещатель. Я побежал в газовую котельную. Там уже начался пожар: все в огне и дыму. Кое-как дотянулся до трубы и перекрыл газ. Обжег руки. Потом заметил, что пробит водопровод, ― вспоминает тот страшный вечер сибиряк.

Удивительно, но все эти события произошли буквально за какие-то секунды. Молния врезалась в электрический щиток, моментально отключились все электроприборы, взорвались лампочки. Погостив в одном доме, природная стихия двинулась дальше. Соседи говорят, что тоже видели святящийся шар и у них перегорела домашняя и бытовая техника.

― Мой семилетний сын сильно испугался, у него началась истерика. Приехали пожарные, скорая. Ребенка пришлось увезти к родственникам. Кавказская овчарка по кличке Харлей во дворе была в полном шоке, ее засыпало кирпичами и искрами. Она даже не вышла, когда МЧС во двор заходили. В доме две маленькие собаки от ужаса наделали луж. Даже робот-пылесос от страха спрятался под столом, ― рассказывает Сергей.

Через час после вспышки у мужчины сломался мобильный телефон. А уже утром стал понятен более серьезный масштаб этой катастрофы. Оказалось, что газовый котел сломан, трубопровод пробит, перегорела морозильная камера, два компьютера и другая техника.

― У моих соседей сгорело больше приборов. Их 15-летняя девочка видела саму молнию и очень долго ревела. Мой сын три дня не мог в себя прийти. Сейчас все восстанавливаем. По самым скромным подсчетам ущерб более ста тысяч рублей. Но слава Богу все живы. И дом не утратили и день рождения второй отметили, ― говорит пострадавший.

Больше всего сибиряка расстроило то, что из-за ЧП пришлось срочно менять планы и откладывать мотопоездку в Крым. Сейчас Сергей уже шутит над своим везением и сожалеет, что не купил в тот день лотерейный билет.

Понятно, что попадание шаровой молнии в дом или квартиру явление достаточно редкое. Ученые в принципе до конца еще не разобрались с ее существованием и не успели хорошо изучить. Эта природная аномалия крайне уникальна и загадочна. Но после встречи с молнией Сергей сделал для себя определенные выводы.

― Я теперь понял, что в сильный дождь и грозу стоит отключать из розетки все бытовые приборы в доме, а еще лучше сразу вырубить электричество в щитке. На всякий случай надо закрывать окна и двери. Хотя в моей ситуации молния пробила стену и порушила 4 ряда кирпичной кладки. Надеюсь, что подобное в моей жизни больше никогда не произойдет, ― делится опытом сибиряк.

В социальных сетях жители Новосибирска делятся впечатлениями, что тоже видели в эти дни шаровую молнию. Якобы пострадали еще несколько домов в частном секторе на улице Высоцкого.

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