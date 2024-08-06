Новосибирцы обвинили авторов необычной выставки в сексуальном подтексте

В Новосибирске отменили живую инсталляцию на необычной выставке, посвященной человеческому телу и возможности взаимодействовать с миром по-своему.

Причиной стал негативный отзыв от анонима, который нашел в перформансе, устроенном Анастасией Каракуловой и Мари Богдановой, сексуальный подтекст. Авторы проекта в реальном времени показали фигуры и позы, которые они образуют с помощью своих тел. Вместо музыкального сопровождения посетители слышали запись звука с репетиций, а также мысли и эмоции авторов.

Как сообщает VN.ru, перформанс должен был повториться 7 и 10 августа, однако, авторы проекта его отменили после высказывания одного из комментаторов, порекомендовавшего подкорректировать выступление.

— Подкорректировать выступление — значит сделать его неживым, поэтому инсталляция в реальном времени отменена, — написала Мари Богданова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Автор выставки отметила, что идея проекта: показать, как человек может взаимодействовать с миром, обладая особенным телесным опытом, при этом подвергаясь влиянию социальных норм и реакции окружающих людей.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума приняла поправки, обязывающие владельцев публичных каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч подписчиков сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. Незарегистрированным каналам законом будет запрещено размещать рекламу, а также распространять информацию о возможных способах финансирования канала и его владельца.