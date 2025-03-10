Молодежь и пенсионеры стали проявлять больше интереса к вкладам в банках

Согласно исследованию, проведенному ВТБ, число вкладчиков банков в России растет. При этом доля молодежи в возрасте от 19 до 24 лет среди клиентов кредитных организаций за год увеличилась почти на 90%, а вкладчиков старше 71 года — на 63%. Для сравнения, количество вкладчиков трудоспособного возраста (от 25 до 46 лет) увеличилось в среднем на 47%.

Суммарные сбережения этих категорий вкладчиков за год увеличились до 71,2 млрд рублей (в 2,2 раза) и 1,3 трлн рублей (на 78%) соответственно.

Кроме того, активно пользовались возросшими ставкам по вкладам такая категория клиентов банков, как родители. За год число вкладчиков в возрасте от 14 до 18 лет в отечественных финорганизациях выросло более чем в два раза. Общая сумма сбережений на их счетах превысила 12,8 млрд рублей.

— Экстрадоходность по накопительным продуктам в прошлом году никого не оставила равнодушным. Мы видим, как выросла финансовая активность молодого и старшего поколений. Молодежь стала более бережно относиться к финансам и формировать сбережения, пенсионеры доставали деньги «из-под подушки» и размещали на вкладах, получая неплохой пассивный доход к пенсии, — отметила заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений ВТБ Ольга Сердюкова.

Эксперты уверены, что в 2025 году рынок сбережений в России продолжит расти и превысит 68 трлн рублей (прогнозный рост составит порядка 21%).

Ранее редакция сообщала, что почти 40% сибиряков считают, что новости влияют на решение об открытии вклада.