Застройщики и мэрия выселят городские пескобазы с берега Оби

В течение года должен решиться вопрос с переездом городской и нескольких частных пескобаз, расположенных на берегу Оби, в другое место. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. По словам заместителя мэра Анны Терешковой, текущее расположение пескобаз мешает разработке концепции дизайн-проекта территории от Димитровского моста до Заельцовского парка.
Содействовать мэрии в переезде пескобазы готовы и местные компании-застройщики, имеющие свои виды на данную территорию и своё видение её дальнейшего развития.
— Если они строят дома на территории, которая граничит с будущим парком, будущей набережной, естественно, цена их домов значительно увеличивается, — поясняет Терешкова. — Застройщики готовы свою будущую прибыль вложить в развитие, в том числе, набережной. Поэтому у нас получается взаимный интерес города и застройщиков в развитии данной территории. Мы движемся в этом направлении. Да, нас тормозит пескобаза. Уверена, что в течение года мы эту проблему снимем.
Ранее редакция сообщала о реконструкции кемеровских набережных.
Фото из архива редакции
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