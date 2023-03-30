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Застройщики и мэрия выселят городские пескобазы с берега Оби

  • 30/03/2023, 18:35
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Застройщики и мэрия выселят городские пескобазы с берега Оби
Муниципалитет и строительный бизнес имеют свои виды на прибрежную территорию.

В течение года должен решиться вопрос с переездом городской и нескольких частных пескобаз, расположенных на берегу Оби, в другое место. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. По словам заместителя мэра Анны Терешковой, текущее расположение пескобаз мешает разработке концепции дизайн-проекта территории от Димитровского моста до Заельцовского парка.

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Мы уже нашли место, куда им переехать, говорит вице-мэр. Но мы понимаем, что это городское хозяйство. И людям, которых мы перевозим в другое место, придется дальше ездить на работу, экономика бизнеса становится совсем другая. Решение должно быть в каком-то смысле политическим. Считаю, что перенос пескобазы это необходимость для развития города. Как бы нам не нравилось, что на данной территории находятся какие-то оставшиеся арендаторы, но чтобы проект развивался, придётся принимать политические решения о переносе каких-то объектов.

Содействовать мэрии в переезде пескобазы готовы и местные компании-застройщики, имеющие свои виды на данную территорию и своё видение её дальнейшего развития.

Если они строят дома на территории, которая граничит с будущим парком, будущей набережной, естественно, цена их домов значительно увеличивается, поясняет Терешкова. Застройщики готовы свою будущую прибыль вложить в развитие, в том числе, набережной. Поэтому у нас получается взаимный интерес города и застройщиков в развитии данной территории. Мы движемся в этом направлении. Да, нас тормозит пескобаза. Уверена, что в течение года мы эту проблему снимем.

Новости Новосибирска

Жители микрорайона на берегу Оби требуют убрать шумные пескобазы

Напомним, что два года назад против пескобаз выступили жители микрорайона «Прибрежный» Железнодорожного района, жалующиеся на шум от работы техники, пыль и утилизируемый мусор. Их обращение в мэрию по этому поводу поддержал депутат горсовета Ростислав Антонов, в чей округ входит «Прибрежный».

 

Ранее редакция сообщала о реконструкции кемеровских набережных.

Фото из архива редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирк

Теги : строительство на берегу реки новостройки Новосибирска набережная реки Обь благоустройство общественных территорий


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