Застройщики и мэрия выселят городские пескобазы с берега Оби

В течение года должен решиться вопрос с переездом городской и нескольких частных пескобаз, расположенных на берегу Оби, в другое место. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. По словам заместителя мэра Анны Терешковой, текущее расположение пескобаз мешает разработке концепции дизайн-проекта территории от Димитровского моста до Заельцовского парка.

Торги по продаже инфраструктуры речного порта пытаются заблокировать Мы уже нашли место, куда им переехать, — говорит вице-мэр. — Но мы понимаем, что это — городское хозяйство. И людям, которых мы перевозим в другое место, придется дальше ездить на работу, экономика бизнеса становится совсем другая. Решение должно быть в каком-то смысле политическим. Считаю, что перенос пескобазы — это необходимость для развития города. Как бы нам не нравилось, что на данной территории находятся какие-то оставшиеся арендаторы, но чтобы проект развивался, придётся принимать политические решения о переносе каких-то объектов.

Содействовать мэрии в переезде пескобазы готовы и местные компании-застройщики, имеющие свои виды на данную территорию и своё видение её дальнейшего развития.

— Если они строят дома на территории, которая граничит с будущим парком, будущей набережной, естественно, цена их домов значительно увеличивается, — поясняет Терешкова. — Застройщики готовы свою будущую прибыль вложить в развитие, в том числе, набережной. Поэтому у нас получается взаимный интерес города и застройщиков в развитии данной территории. Мы движемся в этом направлении. Да, нас тормозит пескобаза. Уверена, что в течение года мы эту проблему снимем.

Напомним, что два года назад против пескобаз выступили жители микрорайона «Прибрежный» Железнодорожного района, жалующиеся на шум от работы техники, пыль и утилизируемый мусор. Их обращение в мэрию по этому поводу поддержал депутат горсовета Ростислав Антонов, в чей округ входит «Прибрежный».

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