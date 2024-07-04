Женщина погибла в ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирске

Молодая женщина погибла в аварии с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Смертельное ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска 5.50 утра.

По информации Госавтоинспекции, 26-летний водитель автомобиля Haval ехал по улице Б.Богаткова и напротив дома №63 врезался в НефАЗ, стоявший в попутном направлении. От мощного удара передняя часть легковушки превратилась в груду железа.

— В результате дорожного происшествия 27-летняя пассажирка Haval получила травмы несовместимые с жизнью. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства, — сообщили в областном ГАИ.

Ранее редакция сообщала о том, что молодая девушка-пассажирка Nissan Sunny погибла в ДТП с Камазом на трассе в Искитимском районе Новосибирской области.