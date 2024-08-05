Молодожены устроили свадьбу в стиле ВДВ в Новосибирске

Десантники свято чтут традиции своего братства и дорожат дружбой. С флагами и сигналами клаксонов новобрачные Юрий Бердюгин и Виктория Викторова приехали в отдел ЗАГС Искитимского района в день ВДВ.

Однажды, случайно встретив свою будущую жену в строительном магазине, где она работала, он был очарован её лучезарной улыбкой и красивыми карими глазами. В тот момент он понял, что это судьба.

— На вопрос: «Как долго вы встречались?» Юрий ответил: «Пришел, увидел, победил! Забрал, с этого дня и стали жить вместе!», — пояснил Бердюгин.

С 2003 года Юрий проходил службу в армии, за что был награжден многочисленными наградами и знаками отличия. Вступить в брак в День ВДВ для них — «незабываемые ощущения в отличный день!».

По традиции десантник надел голубой берет и тельняшку, а невеста — платье с использованием символики ВДВ. Жених преподнёс ей свадебный букет, который повторял цвета военной формы десантников.

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