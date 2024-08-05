На границе Новосибирской области и Алтайского края открыли зону отдыха для автотуристов

На границе Новосибирской области и Алтайского края по Чуйскому тракту открыли въездную стелу. На первом этапе реализации проекта на площадке была установлена стела, на втором — благоустроена территория. Основным элементом стала большая снежинка — символ бренда Новосибирской области «Сибирь здесь», пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.

Территория стелы оборудована артобъектами, беседками, парковкой и интерактивной «книгой», где с помощью QR-кода можно зайти на турпортал или мобильное приложение и узнать, что можно посетить в Новосибирской области.

По данным Минэкономразвития, через границу Новосибирской области и Алтайского края по автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» ежедневно проходит порядка 13,7 тысяч автомобилей в день, а в самый пик туристического сезона до 25 тысяч автомобилей.

Ранее редакция рассказывала о том, что Чуйский тракт планируют расширить до четырех полос.