Андрей Травников доложил президенту о скором завершении монтажа фундамента синхотрона СКИФ

О скором завершении монтажа фундамента Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи, состоявшейся по видео-конференц-связи.

— Текущий статус ‒ это строительно-монтажные работы. Завершается монтаж фундамента, он достаточно сложный, потому что агрегат требовательный, никаких вибраций не предусмотрено, — рассказал глава региона.

Травников также отметил, что параллельно идет изготовление оборудования.

— Приятно, что в итоге оборудование этого синхротрона, по-настоящему уникального, потому что нигде в мире подобного агрегата нет, изготовлено всё нашими предприятиями. Основной объём взяло на себя опытное производство Института ядерной физики (им. Г.И.Будкера СО РАН), но кооперация широкая: и новосибирские предприятия, и другие машиностроительные предприятия, и предприятия электронной промышленности в этом участвуют, — уточнил Андрей Травников.

Он добавил, что в 2024 году планируется достигнуть проектных параметров установки.

— Надеюсь, что всё должно получиться, пучок должен быть дан в 2024 году, — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, строительство Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа СО РАН началось в Кольцово в 2021 году. Он представляет собой комплекс из 34 зданий, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. В декабре 2024 года планируется запустить синхротрон и станции первой очереди, в начале 2025 года — приступить к их опытной эксплуатации. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — физике и геологии, химии и материаловедении, биологии и медицине, гуманитарных науках. Также ЦКП «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий. Расчетный объем финансирования проекта — 47 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что импортозамещение позволило вдвое снизить цену контракта по оборудованию для «СКИФа».