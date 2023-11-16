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Прокуратура проверит строящийся парк на месте старого кладбища под Новосибирском

  • 16/11/2023, 15:17
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Прокуратура решила проверить строящийся парк на месте старого кладбища под Новосибирском
После завершения проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура проводит проверку об организации парка отдыха на месте старого кладбища в рабочем поселке Краснозерское. Проверка организована после публикации видео одним из новосибирских общественников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

— В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о захоронении и погребении, а также законодательства об организации культурного досуга граждан, — говорится в сообщении.

После завершения проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что по слова местной жительница парк только строится.

— Там была до этого натуральная свалка! Все было заброшено. А когда разрешили сделать что-то хорошее людям это не понравилось. Они вспомнили о старом кладбище, — отметила она.

Женщина также отметила, что никто это кладбище никогда не убирал. А когда начали приводить места в порядок, то люди возмутились.

— Там часть могил оставили нетронутыми. Но люди — это что-то с чем-то, — эмоционально закончила та.

Ранее редакция сообщала о том, что новое кладбище появится в районе Северного объезда в Новосибирске.

Фото: скриншоты с видео Владимира Кириллова в Вконтакте

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Старое кладбище снос могил парк отдыха


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