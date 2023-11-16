Прокуратура проверит строящийся парк на месте старого кладбища под Новосибирском

Прокуратура проводит проверку об организации парка отдыха на месте старого кладбища в рабочем поселке Краснозерское. Проверка организована после публикации видео одним из новосибирских общественников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

— В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о захоронении и погребении, а также законодательства об организации культурного досуга граждан, — говорится в сообщении.

После завершения проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что по слова местной жительница парк только строится.

— Там была до этого натуральная свалка! Все было заброшено. А когда разрешили сделать что-то хорошее людям это не понравилось. Они вспомнили о старом кладбище, — отметила она.

Женщина также отметила, что никто это кладбище никогда не убирал. А когда начали приводить места в порядок, то люди возмутились.

— Там часть могил оставили нетронутыми. Но люди — это что-то с чем-то, — эмоционально закончила та.

Ранее редакция сообщала о том, что новое кладбище появится в районе Северного объезда в Новосибирске.