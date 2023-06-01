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Больше половины розовых яблонь погибли на Михайловской набережной

  • 01/06/2023, 15:10
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Больше половины розовых яблонь погибли на Михайловской набережной
Яблони сорта «Рудольф» продолжают засыхать на променаде набережной. Эти деревья постепенно заменяют на черемуху.

На Михайловской набережной в Новосибирске зацвели яблони «Рудольф». Но гуляющие по променаду обнаружили, что этих деревьев стало ощутимо меньше. Их сменили черемуха и черемуха «Виргинская Роялти» (краснолистное дерево с розовыми соцветиями). По данным МАУ «Дирекция городских парков», на набережной остались 32 яблони сорта «Рудольф». Изначально были высажены 80 стволов. Этой весной выявлены еще две розовые яблони с признаками болезни. На некоторых стволах цветы образовались, а листья нет. В случае гибели деревьев их заменят.

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— Специалистами парка ведутся мероприятия по их лечению: активный пролив, внесение удобрений для минимизации потерь от нестабильных погодных условий. В настоящее время проводится подкормка яблонь для помощи растениям в момент цветения. Специалисты учреждения наблюдают за динамикой развития яблонь и проводят консультации с независимыми специалистами в данном вопросе, — сообщил в ответ на запрос Infopro54 пресс-центр мэрии Новосибирска.

Первые 80 саженцев яблонь «Рудольф» с красными листьями и розовыми цветами были привезены из Германии и высажены на обновленной после реконструкции Михайловской набережной в 2017 году. Весной следующего года стало понятно, что суровую сибирскую зиму они не пережили. Была привезена вторая партия саженцев. За ними долго ухаживали специалисты, но без потерь не обходится ни одна весна. Первые цветы на яблонях появились в 2021 году.

По информации редакции, мэрия Новосибирска предоставляла грант молодым ученым на разработку технологии микроклонирования яблонь «Рудольф». Разработчики смогли отобрать устойчивые экземпляры и размножить их. Эти деревья можно дорастить в питомниках, а потом также включить в проекты благоустройства Новосибирска.

Ранее редакция рассказывала, что в Первомайском районе Новосибирска появился «Сад Памяти». Там высадили яблони, ели и сирень. 

Фото Анны Гурьяновой

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : яблони Рудольф озеленение Новосибирска Михайловская набережная


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