«Монах» женился на «Магме»: в отряде «ЛизаАлерт» сыграли свадьбу

Журналист Infopro54 пообщался с новобрачными, которые рассказали о нелегкой работе о и том, как они встретили друг друга.

Их история началась с того, что Александр пришел в отряд, куда его давно звали друзья.

— Я все не мог собраться и понять, как так выезжать ночью куда-то кого-то искать. Утром еще на работу, думал, не справлюсь с таким тяжелым распорядком дня, — рассказывает Александр. — Но все как-то закрутилось. И теперь я не могу без отряда. Жизнь стала другой, а я стал «Монахом».

Елена рассказывает, что ей тоже долго предлагали присоединиться к «ЛизеАлерт».

— У меня болел отец, и было совсем не до этого. В августе 2019 года потерялся Коля Б. На его поиски выехали группы, в том числе из Новосибирска. Очень многие помогали искать мальчика, в том числе просто передавал еду, готовые обеды кофе, все необходимое для поиска, — рассказывает женщина.

К счастью, мальчика нашли и «ЛизаАлерт» опубликовала большой отчет о поиске, который очень сильно зацепил Елену:

— Была ситуация, когда мои личные навыки могли пригодиться, даже просто готовить еду в лагере для людей, которые искали мальчика — у меня стаж работы в экспедиции 25 лет. Я отлично знаю лес. Очень досадовала на себя, что не могу помочь. В итоге написала комментарий к посту: «Ребята — молодцы! Как бы я хотела вам помочь! И через некоторое время со мной связалась старшая (на тот момент) новичкового направления «Ворона». Мы поговорили, и она меня пригласила в группу, где собирались люди, которые не могут ходить по лесу, но очень хотят помочь на месте поиска.

Так Елена и попала в группу «Табор» (группа обеспечения штаба поиска).

— Готовились осенние учения, но я не могла поехать, потому что отец плохо себя чувствовал. Я ему рассказала про «ЛизуАлерт», и он ответил: «Езжай, со мной ничего не случится, я тебя дождусь», — вспоминает женщина.

Елена решилась поехать на учения: и отец сдержал обещание — дождался дочь:

— Я рассказала папе о том, как все прошло, а вечером его не стало. С тех пор я в отряде, получила позывной «Магма» и уже не представляю свою жизнь без «ЛизыАлерт».

Александр и Елена познакомились в апреле 2020 году — во время поиска. Несколько лет просто дружили, участвовали в жизни отряда. Елена работала в сфере аналитики, Александр — начальником отдела информационных технологий в городской поликлинике.

Первым о своих чувствах, вспоминает Елена, рассказал Александр:

— Очень издалека и деликатно. Это даже заняло какое-то время. Сначала просто приезжал погулять, потом начал очень аккуратно ухаживать и приглашать в кино. Откровенно говоря, я не сразу поняла, что Саша за мной ухаживает! Первая мысль, что все не просто так, закралась, когда он мне начал дарить цветы.

Вопрос о том, как было сделано предложение руки и сердца вызывает у супругов улыбки.

— О-о-о! Это было очень интересно! Первый раз Саша, когда сделал предложение, выглядел примерно так: «Знаешь, я тут подумал и решил, что я, наверное, созрел для семьи!». Во-второй раз это произошло на дне рождения Саши, было много близких друзей, очень весело и шумно. Он крепко меня обнял и сделал предложение — ну как можно было отказаться?! Конечно, я согласилась. Думала окна от ликования вылетят! А в третий раз (да-да, именно в третий!) Саша спросил, где мой СНИЛС, и начал что-то делать в телефоне, а через некоторое время подошел и сказал: «Проверь Госуслуги». Смотрю, а там красивая надпись: «Вам сделали предложение сходить в ЗАГС. Вы согласны?». Нам важно было летом дату назначить, но это, естественно, самый горячий сезон свадеб, дат открытых оставалось мало и только на август. Вот из них и выбирали, — рассказывает Елена.

Правда, медовый месяц у супругов не задался: оба умудрились простыть и всю первую неделю после свадьбы провели в яростной борьбе с температурой, параллельно пришлось ежедневно ездить на капельницы с заболевшей кошкой. В итоге молодожены решили, что зимой устроят себе полноценный отдых и торжественно назовут его медовым месяцем!

— Опять же, зима — низкая часть поискового сезона, — говорят супруги.

На вопрос, как понять, что человек, который находится рядом с тобой — тот, с кем ты можешь провести всю оставшуюся жизнь, они отвечают просто: вместе с таким человеком спокойно и надежно. Александр добавляет: чем больше узнавал Елену, тем интересней ему становилось: