129 млрд рублей инвестирует в курорты на юге РФ и в Сибири миллиардер Ротенберг

Бизнесмен Аркадий Ротенберг в ближайшие пять лет планирует инвестировать более 129 миллиардов рублей в туристические проекты на территории нашей страны.

Среди ключевых проектов он отметил комплексные курортные и рекреационные территории «нового формата» в Южном и Сибирском федеральных округах, однако, не обделил вниманием и Дальний Восток.

В беседе с РБК бизнесмен пояснил, что проекты территорий «нового формата» включат строительство отелей, апартаментов, аквапарков, развлекательной и оздоровительной инфраструктуры во всех ценовых сегментах.

Кроме того, в планах благоустройство общественных пространств, пляжей и эко-маршрутов. При этом часть этих пространств, если местные власти будут согласны, сделают общедоступной.

Предприниматель сообщил, что первые очереди курортов запустят в 2026 году в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае. Акцент сделают на «доступном предложении» в отелях категории три-четыре звезды «на любой вкус и кошелек».

Ротенберг уточнил, что в Крыму курорты построят на месте советских санаториев на южном берегу полуострова, которые он приобрел под реконструкцию в 2019 году. В Краснодарском крае планируется расширить присутствие в Геленджике за счет «создания новой комфортной туристической среды». Детали проектов в СФО не раскрываются, пишет «Ъ».

Ранее редакция сообщала, что на горно-лыжном курорте Юрманка обновляют канатную дорогу.