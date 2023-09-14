Жители Новосибирской области чувствуют себя защищенными

Более 80% жителей области чувствуют себя защищенными от преступников, посягательств на жизнь, здоровье и имущество. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.
Всего было опрошено более 1400 человек.
— 84 % отметили, что доверяют правоохранительным органам в обеспечении личной и имущественной безопасности, в целом положительно оценили работу полиции 81 % опрошенных, — говорится в сообщении.
Результаты опроса переданы руководителей территориальных органов.
Ранее редакция сообщала о том, что задержан подозреваемый в стрельбе в центре Новосибирска.
Фото: Freepik — freepik
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