Жители Новосибирской области чувствуют себя защищенными

Более 80% жителей области чувствуют себя защищенными от преступников, посягательств на жизнь, здоровье и имущество. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Всего было опрошено более 1400 человек.

— 84 % отметили, что доверяют правоохранительным органам в обеспечении личной и имущественной безопасности, в целом положительно оценили работу полиции 81 % опрошенных, — говорится в сообщении.

Результаты опроса переданы руководителей территориальных органов.

Ранее редакция сообщала о том, что задержан подозреваемый в стрельбе в центре Новосибирска.