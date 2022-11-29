Рекламодателям

Монтаж досмотровых комплексов начался на станции «Спортивная»

  • 29/11/2022, 10:30
Монтаж досмотровых комплексов начался на станции «Спортивная»
Комплексы объединяют в едином корпусе стационарный металлодетектор и радиационный монитор.

Монтаж 10 досмотровых комплексов начался на станции «Спортивная». Об этом сообщает «СпецТрансСтрой».

– Это уникальный в своем роде интегрированный досмотровый комплекс. Он объединяет в едином корпусе стационарный металлодетектор для эффективного обнаружения металлических предметов и радиационный монитор для пресечения попыток несанкционированного перемещения источников ионизирующего излучения (ядерные материалы, радиоактивные вещества), – пояснил Сергей Арапов, генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой».

Отмечается, что прибор удобен в эксплуатации и эффективен. Данные отображаются в режиме онлайн на дисплее, в случае обнаружения несанкционированных веществ подается звуковой и световой сигнал. Он настроен на работу в режиме 60 человек в минуту. Встроенный источник бесперебойного питания позволяет работать без сети до 40 часов. Температурный диапазон от минус 20 до плюс 55 градусов.

Строительство Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь». Помимо возведения ЛДС, обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строятся станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста.

Фото с сайта «СпецТрансСтрой»

641

Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство станция метро Спортивная


Спецоперация на Украине

В Новосибирске продолжается «депутатский» набор на спецоперацию
29/11/22 15:20
Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность
24/11/22 14:08
Участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой
23/11/22 12:59
добровольческий батальон

В Новосибирске продолжается «депутатский» набор на спецоперацию

Однако имена новых добровольцев из «слуг народа», которые планируют принять участие в спецоперации, не разглашаются.
Читать статью >>
Авария на теплосетях

Первые морозы принесли первую серьёзную аварию на теплосетях

Около ста жилых домов и социальных объектов на время оказались без тепла.
Читать статью >>
санаторий Рассвет

В остеопатии главное — попасть к хорошему врачу

В санатории «Рассвет» работает такой специалист. В лечении каких заболеваний помогает врач-остеопат?
Читать статью >>
Изменения в законах в декабре

Декабрь-2022: что изменится в российских законах

Хаммамы в квартирах, госорганы в соцсетях, а также индексация тарифов ожидают россиян в декабре.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алена Русакова, президент межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности «Мода.Технологии.Ритейл», руководитель и дизайнер компании «Лаборатория инновационного дизайна»

«Мне все больше нравится то, что отшивают наши новосибирские компании»

Сегодня нет необходимости производить много — важно производить нужные людям вещи.
Все материалы
Лента новостей

Территорию на берегу Оби в Барнауле придется зачищать от нефтепродуктов

29/11/2022, 16:26

В Новосибирске продолжается «депутатский» набор на спецоперацию

29/11/2022, 15:20

ТУАД ищет подрядчиков на ремонт дороги к старейшим селам Новосибирской области

29/11/2022, 14:26

Обновлённая экспозиция «Сибирь в древности» в Новосибирске

29/11/2022, 12:18
Популярное

В одном из новосибирских лицеев школьники поднимали флаг России в 30-градусный мороз

29/11/2022, 16:00

«Яндекс» запустил новую версию поиска «Y2»

29/11/2022, 13:44

Как работают займы под залог автомобиля

29/11/2022, 10:57
Новости компаний

Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в «Черную пятницу»

29/11/2022, 15:58

ВТБ запускает программу «Рекомендация партнера» для клиентов СМБ

29/11/2022, 12:02

Банк Уралсиб и волейбольный клуб «Кузбасс» подписали соглашение о сотрудничестве

29/11/2022, 11:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска