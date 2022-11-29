Монтаж досмотровых комплексов начался на станции «Спортивная»

Монтаж 10 досмотровых комплексов начался на станции «Спортивная». Об этом сообщает «СпецТрансСтрой».

– Это уникальный в своем роде интегрированный досмотровый комплекс. Он объединяет в едином корпусе стационарный металлодетектор для эффективного обнаружения металлических предметов и радиационный монитор для пресечения попыток несанкционированного перемещения источников ионизирующего излучения (ядерные материалы, радиоактивные вещества), – пояснил Сергей Арапов, генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой».

Отмечается, что прибор удобен в эксплуатации и эффективен. Данные отображаются в режиме онлайн на дисплее, в случае обнаружения несанкционированных веществ подается звуковой и световой сигнал. Он настроен на работу в режиме 60 человек в минуту. Встроенный источник бесперебойного питания позволяет работать без сети до 40 часов. Температурный диапазон от минус 20 до плюс 55 градусов.

Строительство Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь». Помимо возведения ЛДС, обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строятся станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста.

Фото с сайта «СпецТрансСтрой»