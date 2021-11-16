Монумент Славы вместо ЧОПа будет охранять Росгвардия

Поручение мэра связано с инцидентом, произошедшим в октябре этого года на территории Мемориального ансамбля «Монумент Славы» с участием двух подростков – учащихся 7 и 8 классов. Один из них лежал в чаше Вечного огня, а второй курил.

— Необходимо ускорить решение вопроса по расторжению контракта с недобросовестным охранным предприятием, которое должно было следить за порядком на Монументе Славы. Я прошу принять меры по усилению контроля и недопущению нарушений не только у Вечного огня, но и на всей территории сквера, посвящённого павшим воинам, — отметил мэр.

Как рассказала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова, в ближайший месяц контракт с частным охранным предприятием будет расторгнут.