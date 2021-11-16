«Вместо «спасибо» нас обвиняют в том, что мэрия деньги закапывает в снег»

На комитете по госполитике регионального парламента при рассмотрении проекта бюджета на 2022 год депутаты обратились к главе регионального Минфина с предложением: как можно раньше принимать решение и перечислять средства муниципалитетам для проведения дорожных работ, а также ремонта тротуаров. Напомним, этой осенью тема позднего дорожного ремонта в Новосибирске стала притчей во языцех. Подрядчиков, которые кладут асфальт в снег, не пнул только ленивый.

— Мы кладем асфальт в снег, и мэрия объясняет задержку тем, что ей слишком поздно дали 273 млн — на сессии регионального парламента в начале июля. Можно ли, если у нас аукцион неслыханной щедрости случится в следующем году, такие решения принимать пораньше, — поинтересовался зампредседателя комитета Константин Антонов (партия «Родина») у министра финансов Виталия Голубенко.

Его коллега по комитету, единоросс Павел Кива в качестве личного мнения добавил:

— Вместо «спасибо» нас обвиняют в том, что они (Мэрия Новосибирска. — Ред.) деньги закапывают в снег. Наверное, им нужно задать вопросы: почему они не освоили вовремя средства, которые были любезно предоставлены областным бюджетом.

Виталий Голубенко напомнил, что в мае в Заксобрании обсуждался вопрос о выделении этих ресурсов (273 млн рублей), заказчик от мэрии подтверждал, что готов принять решение и запустить подготовку проведения конкурсных процедур, чтобы потом не терять время.

— Это было обеспечено и заявлено. Июльское решение Заксобрания не должно было повлиять на нарушение разумных сроков выполнения дорожных работ, в том числе в городе. Думаю, что здесь вопрос в другом, в том, что подрядные организации потеряли время. Возможно, у них не хватало оборотных средств, чтобы сделать все вовремя, — заявил чиновник. — Я очень сильно переживаю, когда в бюджете изначально в начале года предусмотрены ассигнования на какие-то цели, но из-за рисков состоятельности по собственным доходам Минфин области чуть позже доводит по ним лимиты. Но эта конкретная ситуация была другая. Решение проводилось в мае и выходило на июль.

Депутат Евгений Смышляев (КПРФ) попытался смягчить ситуацию. Он сообщил, что речь идет о лимите в размере около 260 млн рублей на строительство тротуаров и ощебенение улиц частного сектора, которые были доведены до муниципалитета в августе, аукционы проводились в сентябре, а работы — только сейчас.

Голубенко согласился, что правительство РФ только летом приняло решение о выделении регионам дополнительных дотаций, и при распределении этих средств область выделила Новосибирску дополнительный ресурс, включая благоустройство тротуаров.

— Это решение не связано с нашим бюджетным процессом. Деньги у нас появились только в июле, но и тут мэрия подтверждала, что уложится в рабочий период для проведения этих работ, несколько раз даже проводилось утверждение пообъектового списка, — добавил он.

В итоге министр пообещал, что если в бюджете 2022 года будут ассигнования на выполнение дорожных работ, то министерство приложит все усилия для доведения лимитов до получателей сразу, без затяжки и потери времени на расторговку, чтобы не упустить сезон.