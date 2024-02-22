Моряк из Новосибирска вернулся домой после 13 месяцев плена в Мозамбике

Моряк Виктор Абусагитов вернулся в родной Новосибирск. Он вместе с еще один членом экипажа провел больше года (13 месяцев) в Мозамбике.

Он с товарищем не мог покинуть судно в порту города Мапуту.

— По поручению генпрокурора России было установлено, что представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика, — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Как отмечается в сообщении, загранпаспорта моряков были сданы в местную миграционную службу.

Моряки оказались в заложниках ситуации спора между компаниями. Оказание помощи морякам со стороны российского посольства было осложнено невозможностью применения Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года, положения которой не распространяются на суда, занятые рыбным промыслом.

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