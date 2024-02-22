«При чем тут мэрия»: Панферов высказался о наборе контрактников в батальон «Вега» в Новосибирске

Мэрия Новосибирска разместила на своем сайте объявление о наборе на контрактную службу в батальон «Вега».

Появление баннера на сайте городской администрации обескуражило первого вице-спикера Заксобрания Новосибирской области Андрея Панфёрова, который создал легендарный батальон и являлся его командиром.

— «Вега» формировалась, как добровольческий батальон, но сейчас является штатной единицей ВС РФ. Наборы ведутся только через военные комиссариаты. При чем тут мэрия и какое отношение она вообще имеет к этому, мне непонятно, — высказался в беседе с журналистом «Царьград Новосибирск» Панфёров.

Ранее редакция сообщала о том, что первый вице-спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов сложил полномочия в качестве командира батальона «Вега».