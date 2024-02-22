Пенсионер за рулем иномарки сбил подростка в Дзержинском районе Новосибирска

В Дзержинском районе Новосибирска 68-летний водитель Nissan Sunny сбил подростка.
По информации ГИБДД, пенсионер на своем автомобиле двигался со стороны улицы Волочаевской и напротив дома № 5 по улице Технической наехал на пешехода.
— Пострадавший 17-летний пешеход был госпитализирован, — уточнили в городской Госавтоинспекции.
Сотрудники ДПС, прибывшие на место ДТП, устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее редакция сообщала о школьнице, на которую наехал пытавшийся припарковаться автомобиль.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
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