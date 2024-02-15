Мошенница обманула заказчицу с надгробиями на 110 тысяч в Новосибирске

Железнодорожный районный суд Новосибирска огласил приговор 34-летней местной жительницей, обманувшей клиентку с надгробиями.

В августе 2023 года к менеджеру гранитной мастерской по изготовлению памятников обратилась женщина. Она попросила реставрировать и изготовить новые надгробия для умерших родственников. Встреча проходила на Заельцовском кладбище, где и был обозначен фронт работ.

Сотрудница ритуальной мастерской оценила стоимость заказа в 135 тысяч рублей.

Доверчивая клиентка заплатила 110 тысяч, но так и не увидела ни новых надгробий, не реставрации памятников.

Ушлая менеджер каждый раз уверяла, что работы уже ведутся, и что вот-вот все будет в лучшем виде. Однако чуда не произошло.

— Подсудимая признана виновной по статье «Мошенничество». Судом ей назначено 200 часов обязательных работ с возмещением ущерба в пользу потерпевшей, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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