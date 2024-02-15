Мошенница обманула заказчицу с надгробиями на 110 тысяч в Новосибирске

Железнодорожный районный суд Новосибирска огласил приговор 34-летней местной жительницей, обманувшей клиентку с надгробиями.
В августе 2023 года к менеджеру гранитной мастерской по изготовлению памятников обратилась женщина. Она попросила реставрировать и изготовить новые надгробия для умерших родственников. Встреча проходила на Заельцовском кладбище, где и был обозначен фронт работ.
Сотрудница ритуальной мастерской оценила стоимость заказа в 135 тысяч рублей.
Доверчивая клиентка заплатила 110 тысяч, но так и не увидела ни новых надгробий, не реставрации памятников.
Ушлая менеджер каждый раз уверяла, что работы уже ведутся, и что вот-вот все будет в лучшем виде. Однако чуда не произошло.
— Подсудимая признана виновной по статье «Мошенничество». Судом ей назначено 200 часов обязательных работ с возмещением ущерба в пользу потерпевшей, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что астраханские полицейские поймали в Новосибирске фальшивую ведьму.
Фото: Прокуратура Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru