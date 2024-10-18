Мошенничество с кредитами на 3,5 миллиона рублей раскрыли под Новосибирском

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению жительницы Купинского района Ирины Шишовой в мошенничестве.

— Преступления обвиняемая совершала по одинаковой схеме: через мобильное приложение «Сбербанк». Оформляла кредиты на своих знакомых с их мобильных телефонов от их имени к ним на счета, а потом переводила денежные средства на свои счета, — говорится в сообщении суда.

13 и 24 января 2024 года она нанесла ущерб банку на общую сумму 1 457 000 рублей. 17 января и 13 февраля 2024 года — на 2 125 000 рублей.

В ходе судебного заседания был определён порядок изучения доказательств по делу. Был допрошен ряд свидетелей.

Подсудимая полностью признала свою вину, согласившись с предъявленным обвинением. От дачи показаний она отказалась.

Судебное заседание назначено на 31 октября 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что банду врачей-мошенников, укравших у пациентов почти 15 млн, осудили в Новосибирске.