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Самозанятым добавят взносы на больничный

  • 18/10/2024, 12:00
Самозанятым добавят взносы на больничный
Пока в виде эксперимента, но в перспективе этот взнос может стать обязательным

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило ввести добровольные соцвзносы для самозанятых. Ведомство уже разработало законопроект о проведении такого эксперимента с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.

Новосибирским предпринимателям могут поднять страховые взносы

Новосибирским предпринимателям могут поднять страховые взносы

Согласно проекту, ежемесячные взносы самозанятых, которые захотят получать больничные, составят от 1 344 до 1920 рублей, в зависимости от страховой суммы 35 или 50 тысяч рублей по выбору. Предусмотрены понижающие и повышающие коэффициенты (бонус-малус).

Чтобы получать выплаты от государства во время болезни, самозанятому нужно будет подать заявление в территориальные органы страховщика по месту жительства и начать выплачивать взносы. В случае просрочки ежемесячной отплаты или полном ее отсутствии действие договора будет прекращено.

Проект представили на общественном совете при Минтруде в сентябре, в октябре его собираются внести в правительство.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина считает данную инициативу в целом позитивной.

— Самозанятые сегодня не могут рассчитывать на выплаты по больничному листу и в кризисной ситуации в этом отношении они абсолютно не защищены. При этом, недавний опрос Центра стратегических разработок показал, что 82% самозанятых хотели бы получать выплаты по нетрудоспособности, но лишь 11% из них готовы за это платить. И за два года эксперимента вряд ли отношение людей сильно изменится. Так что велика вероятность того, что добровольные взносы по итогу станут обязательными, —констатировала Пинигина.

Стоимость патента для предпринимателей повысится в Новосибирской области

Стоимость патента для предпринимателей повысится в Новосибирской области

Страховые взносы — необходимая обеспечительная мера для социальной защиты предпринимателей. Для того чтобы эта категория налогоплательщиков могла получать бесплатное медицинское обслуживание и рассчитывать на пенсионный стаж для начисления пенсии в будущем, в период ведения деятельности индивидуальные предприниматели должны уплачивать страховые взносы. Страховые взносы за себя обязаны платить индивидуальные предприниматели (ИП), применяющие специальные налоговые режимы (на упрощенной системе, патенте, ЕСХН) и общей системе налогообложения, а также адвокаты и нотариусы. Самозанятые физические лица или индивидуальные предприниматели самостоятельно уплачивают налоги с доходов по льготной ставке — 4% или 6%.

Ранее редакция сообщала о том, что на конец июля 2024 года в Новосибирской области насчитывалось 240 437 самозанятых — из них 229 174 физлица и 11 263 ИП, работающих на налоге на профессиональный доход (НПД). На сегодняшний день в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с региональным Отделением СФР вступили более 7,5 тысяч новосибирских самозанятых. 

Фото freepik , автор: lookstudio

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Рубрики : Власть Бизнес ПроБизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : самозанятые Пенсия Новосибирск больничные


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