Самозанятым добавят взносы на больничный

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило ввести добровольные соцвзносы для самозанятых. Ведомство уже разработало законопроект о проведении такого эксперимента с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.

Согласно проекту, ежемесячные взносы самозанятых, которые захотят получать больничные, составят от 1 344 до 1920 рублей, в зависимости от страховой суммы 35 или 50 тысяч рублей по выбору. Предусмотрены понижающие и повышающие коэффициенты (бонус-малус).

Чтобы получать выплаты от государства во время болезни, самозанятому нужно будет подать заявление в территориальные органы страховщика по месту жительства и начать выплачивать взносы. В случае просрочки ежемесячной отплаты или полном ее отсутствии действие договора будет прекращено.

Проект представили на общественном совете при Минтруде в сентябре, в октябре его собираются внести в правительство.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина считает данную инициативу в целом позитивной.

— Самозанятые сегодня не могут рассчитывать на выплаты по больничному листу и в кризисной ситуации в этом отношении они абсолютно не защищены. При этом, недавний опрос Центра стратегических разработок показал, что 82% самозанятых хотели бы получать выплаты по нетрудоспособности, но лишь 11% из них готовы за это платить. И за два года эксперимента вряд ли отношение людей сильно изменится. Так что велика вероятность того, что добровольные взносы по итогу станут обязательными, —констатировала Пинигина.

Страховые взносы — необходимая обеспечительная мера для социальной защиты предпринимателей. Для того чтобы эта категория налогоплательщиков могла получать бесплатное медицинское обслуживание и рассчитывать на пенсионный стаж для начисления пенсии в будущем, в период ведения деятельности индивидуальные предприниматели должны уплачивать страховые взносы. Страховые взносы за себя обязаны платить индивидуальные предприниматели (ИП), применяющие специальные налоговые режимы (на упрощенной системе, патенте, ЕСХН) и общей системе налогообложения, а также адвокаты и нотариусы. Самозанятые физические лица или индивидуальные предприниматели самостоятельно уплачивают налоги с доходов по льготной ставке — 4% или 6%.

Ранее редакция сообщала о том, что на конец июля 2024 года в Новосибирской области насчитывалось 240 437 самозанятых — из них 229 174 физлица и 11 263 ИП, работающих на налоге на профессиональный доход (НПД). На сегодняшний день в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с региональным Отделением СФР вступили более 7,5 тысяч новосибирских самозанятых.