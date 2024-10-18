Самозанятым добавят взносы на больничный

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило ввести добровольные соцвзносы для самозанятых. Ведомство уже разработало законопроект о проведении такого эксперимента с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.
Чтобы получать выплаты от государства во время болезни, самозанятому нужно будет подать заявление в территориальные органы страховщика по месту жительства и начать выплачивать взносы. В случае просрочки ежемесячной отплаты или полном ее отсутствии действие договора будет прекращено.
Проект представили на общественном совете при Минтруде в сентябре, в октябре его собираются внести в правительство.
Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина считает данную инициативу в целом позитивной.
— Самозанятые сегодня не могут рассчитывать на выплаты по больничному листу и в кризисной ситуации в этом отношении они абсолютно не защищены. При этом, недавний опрос Центра стратегических разработок показал, что 82% самозанятых хотели бы получать выплаты по нетрудоспособности, но лишь 11% из них готовы за это платить. И за два года эксперимента вряд ли отношение людей сильно изменится. Так что велика вероятность того, что добровольные взносы по итогу станут обязательными, —констатировала Пинигина.
Ранее редакция сообщала о том, что на конец июля 2024 года в Новосибирской области насчитывалось 240 437 самозанятых — из них 229 174 физлица и 11 263 ИП, работающих на налоге на профессиональный доход (НПД). На сегодняшний день в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с региональным Отделением СФР вступили более 7,5 тысяч новосибирских самозанятых.
Фото freepik , автор: lookstudio
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