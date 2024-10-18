QR и СБП заменят банковские карты и наличные

Около трети респондентов считает, что в TOP-5 популярных способов оплаты также войдут биометрические методы (по лицу, голосу, радужке) и ожидаемые цифровые рубли. Большинство участников опроса предпочитает современные методы оплаты, когда они удобны (69%) и предлагают дополнительные преимущества, такие как кэшбэк (37%). Лишь 22% россиян воспринимают себя как любителей новшеств и стремятся опробовать все новое. Не более 10% готовы использовать популярный способ оплаты, если у них нет выбора.

Будущее российской платёжной системы за QR и, особенно, биометрией. Чем меньше пластиковых карт и телефонов у вас в кармане, тем проще. Посмотреть в камеру для оплаты удобнее, чем доставать телефон, и никто другой не сможет расплатиться вместо вас. Deepfake может обмануть человека, но не ИИ, используемый в биоэквайринге. Люди уже привыкают к Face ID и отпечатку пальца – это тоже биометрия, отмечает старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

На сегодняшний день три самых популярных метода оплаты в России: банковские карты (86% от 18 до 65 лет), СБП (73%) и наличные (60%). За товары и услуги с помощью QR-кодов расплачиваются 52% респондентов, через банковское приложение или MirPay – 45%. В приложениях маркетплейсов и соцсетях рассчитываются 39% россиян.

* Опрос проводился с 1 по 10 октября, репрезентативная выборка из 1500 людей в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в российских городах с населением свыше 100 тысяч человек.