Туриндустрия и событийный туризм существуют в Новосибирске параллельно друг другу

Событийный туризм позволяет привлечь туристов во внесезонный период и выровнять нагрузку на туриндустрию. Однако календарь событийного туризма формируется заранее, как и программа, которая в него включается. В Новосибирской области событийный туризм и туриндустрия существуют параллельно друг другу Об этом на пресс-конференции заявил директор Регионального информационно-аналитического центра STI, член правления НАТО Виталий Наумов.

— Например, о том, что в Новосибирске будет проходить «Неделя звезд хоккея» мы, представители туриндустрии региона, узнали как болельщики. Особых телодвижений по продвижению этого мероприятия не было, — пояснил он.

В качестве более успешного примера эксперт привел объявление Новосибирска «Новогодней столицей России». Об этом стало известно за полтора года до самого события.

— Мы с коллегами выступали с инициативой провести специальные тренинги для участников рынка, отельеров, производителей сувениров, организаторов досуговых мероприятий, чтобы собрать программу и приглашать туристов. В итоге столкнулись с ситуацией: один из крупных федеральных туроператоров планировал на праздники поставить чартерный рейс Новосибирск – Санкт-Петербург, чтобы гости из Северной столицы приезжали к нам, а наши ездили туда. В итоге рейс был отменен, так как туроператор не смог получить турпрограмму по пребыванию туристов в Новосибирске, — констатировал Виталий Наумов.

Мало того, как отметил эксперт, участники рынка так и не смогли получить информацию о том, какое влияние на туриндустрию города оказал тот факт, что Новосибирск был новогодней столицей России.

— В публичном доступе не было информации о том, сколько туристов за это время посетили город, как они отреагировали на мероприятия, которые проводились? Какой была зимняя загрузка отелей? Как изменилась ситуация в турбизнесе Новосибирска? — перечисляет он.

Наумов резюмировал, что в Новосибирске нет системы в продвижении событийных мероприятий: событие и турпоток существуют отдельно.

Напомним, в феврале 2023 года эксперты Сибирского ГУ ЦБ отмечали, что статус «Новогодняя столица России» повлиял на интерес туристов к Новосибирску. Город стал одним из популярных направлений для внутреннего туризма. Эксперты банка отмечали, что крупные отели сообщали о резком росте бронирования, а туристические гиды были расписаны на все праздничные дни. Опыт города по подготовке к проведению праздничных мероприятий высоко оценили в правительстве регионе.

В апреле 2023 года на форуме «Дикоросы» обсуждалась возможность корректировки стратегии развития туризма в Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что для эффективного продвижения Новосибирска участникам туриндустрии не хватает взаимодействия. Представители смежных отраслей «варятся в собственном соку» и не слышат друг друга.