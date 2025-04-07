В Новосибирске мошенники притворяются сотрудниками налоговых органов

Федеральная налоговая служба предупредила жителей Новосибирска о новой схеме мошенничества, когда преступники пишут и звонят, представляясь сотрудниками ФНС.

Например, злоумышленники могут присылать сообщения о неуплаченных налогах, задолженности, непредставленных документах, а также о необходимости подать декларацию, пояснения или другие бумаги. Также они могут отправить в мессенджер или на электронную почту якобы официальный документ или подтверждение онлайн-записи на приём в инспекцию. В некоторых случаях они предлагают прийти к инспектору лично, чтобы уточнить или задекларировать доходы.

Ещё один популярный способ обмана — это предложение установить специальное приложение или перейти по ссылке, чтобы оплатить налоги или другие обязательные платежи «со скидкой». Однако такие приложения или ссылки могут содержать вирусы, которые незаметно устанавливаются на устройство и крадут персональные данные. Деньги, которые пользователь переводит якобы для оплаты налогов, на самом деле оказываются на счетах злоумышленников.

В ведомстве напоминают, что сотрудники налоговой службы не запрашивают персональные данные, не предлагают записаться на приём в налоговый орган по телефону, не требуют коды или подтверждения, а также данные банковских карт. Кроме того, они не просят перейти по ссылкам на сторонние сайты и не перенаправляют на «специалистов из других ведомств».

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирске зафиксировано более 3000 случаев кибермошенничества. Основным инструментом аферистов по-прежнему остается телефон.