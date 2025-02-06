Андрей Травников сообщил о планах запустить станцию «Спортивная» в 2025 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что работы по строительству станции метро «Спортивная» в Новосибирске практически завершены и она будет запущена в 2025 году.
— Если зайдете внутрь станции метро, то увидите, что там практически все готово. Отмыть стены и полы и можно использовать. Но это объект повышенной опасности, объект транспортной инфраструктуры, его невозможно сдать ни одному надзорному органу, в частности Ростехнадзору, — пояснил губернатор в интервью Сиб.фм.
Он напомнил, что в процессе строительства подрядчиком были допущены отклонения от первоначального проекта. Это было связано с изменениями в условиях — санкциями, заменой оборудования и другими факторами. Из-за недостаточной компетенции специалистов процесс строительства замедлился, и для решения возникших проблем пришлось привлечь новых кадров и внешних экспертов.
Напомним, что в конце декабря разрешение на строительство станции метро «Спортивная» продлили до конца декабря 2025 года. Достраивать ее будут в режиме повышенной готовности. Он введен 28 января. Сейчас департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии готовит документы на продолжение работ.
Строительство станции ведется с 2019 года. В мэрии города неоднократно отмечали, что строительство объекта велось с отклонениями от проекта, поэтому сроки сдачи станции в эксплуатацию неоднократно переносились. В этом году ФАУ «Главгосэкспертиза» выдала положительное заключение по оценке соответствия внесенных изменений по объекту. В июле 2024 года мэрия продлила разрешение на строительство станции до 24 декабря 2024 года. В августе контракт с подрядчиком — компанией «СпецТрансСтрой» — был расторгнут в одностороннем порядке.
Ранее редакция сообщала, что продление Дзержинской линии метро в Новосибирске оценили в три миллиарда рублей. При этом интерес к проектированию и строительству метро в мегаполисе проявляют китайские компании.
Фото редакции Infopro54, автор- Михаил Мочалов
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