Ничего святого: мошенники выманивают у новосибирцев деньги от имени Митрополита

В Новосибирске появилась новая схема мошенничества. От имени управляющего новосибирской епархией митрополита Новосибирского и Бердского Никодима неизвестные с различных номеров пытаются выманить у верующих деньги.
— Будьте бдительны! Управляющий Новосибирской епархией таких звонков не совершает и сообщений не пишет, — говорится в обращении епархии к прихожанам.
Стоит отметить, что подобные случаи мошенничества встречаются не только в Новосибирской области. Судя по сообщениям федеральных СМИ, недавно в Санкт-Петербурге злоумышленники под видом митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия организовали поддельную рассылку для верующих.
В официальном телеграм-канале Новосибирской митрополии напомнили, что у прихожан есть возможность задать свои вопросы, написав письмо, позвонив ответственному секретарю или записавшись на личный приём к митрополиту.
Ранее редакция сообщала о том, что мошенники изобрели новый способ кражи данных в Новосибирске. Они просят назвать несколько цифр из СМС для кодировки ключей от двери в подъезде.
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