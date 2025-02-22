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Ничего святого: мошенники выманивают у новосибирцев деньги от имени Митрополита

  • 22/02/2025, 09:30
Автор: Артем Рязанов
Ничего святого: мошенники выманивают у новосибирцев деньги от имени Митрополита
Жителей региона предупредили о новой схеме «развода»

В Новосибирске появилась новая схема мошенничества. От имени управляющего новосибирской епархией митрополита Новосибирского и Бердского Никодима неизвестные с различных номеров пытаются выманить у верующих деньги.

— Будьте бдительны! Управляющий Новосибирской епархией таких звонков не совершает и сообщений не пишет, — говорится в обращении епархии к прихожанам.

Стоит отметить, что подобные случаи мошенничества встречаются не только в Новосибирской области. Судя по сообщениям федеральных СМИ, недавно в Санкт-Петербурге злоумышленники под видом митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия организовали поддельную рассылку для верующих.

В официальном телеграм-канале Новосибирской митрополии напомнили, что у прихожан есть возможность задать свои вопросы, написав письмо, позвонив ответственному секретарю или записавшись на личный приём к митрополиту.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники изобрели новый способ кражи данных в Новосибирске. Они просят назвать несколько цифр из СМС для кодировки ключей от двери в подъезде.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Мошенники митрополит


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