Почти полторы тысячи производств по долгам участников СВО прекращены в Новосибирске

С 1 декабря 2024 года вступил в силу закон 391-ФЗ в котором расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции. За два месяца действия закона в отношении участников СВО в Новосибирской области прекращено 1 433 исполнительных производства на общую сумму взыскания 118 млн. руб. Об этом сообщила пресс-служба ФССП по Новосибирской области.

— Количество исполнительных производств не равно количеству должников. В отношении одного человека может быть возбуждено и 5, и 10 производств, — уточнили в ведомстве.

Всего за два месяца в отношении военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, приостановлены 21 тыс. исполнительных производств.

Напомним, в соответствии с Законом, при заключении с 1 декабря 2024 года контракта о прохождении военной службы на срок свыше одного года для выполнения задач СВО, исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн рублей прекращаются.

Летом 2024 года участник СВО погасил сразу 18 исполнительных производств на 470 тысяч рублей, сообщала пресс-служба УФССП.

Ранее редакция сообщала о том, что ветераны и участники СВО смогут строить карьеру в мирной жизни. Новосибирская область готова к запуску регионального аналога федеральной программы «Время Героев».