На улице Деповской в Новосибирске ввели ограничение движения

До 21 июля в Заельцовском районе Новосибирска ввели ограничение движения транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба администрации города, на улице Деповская, дом 4, сужена проезжая часть — её ширина уменьшилась на три метра.
ООО «НТСК» проводит ремонтные работы на теплотрассе.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Напомним, что до 15 июня сузят на четыре метра проезжую часть Депутатской улицы в районе дома № 60.
Ранее редакция сообщала о том, что на дорогах в двух районах Новосибирска вводятся временные ограничения.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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