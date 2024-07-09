На улице Деповской в Новосибирске ввели ограничение движения

До 21 июля в Заельцовском районе Новосибирска ввели ограничение движения транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на улице Деповская, дом 4, сужена проезжая часть — её ширина уменьшилась на три метра.

ООО «НТСК» проводит ремонтные работы на теплотрассе.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Напомним, что до 15 июня сузят на четыре метра проезжую часть Депутатской улицы в районе дома № 60.

Ранее редакция сообщала о том, что на дорогах в двух районах Новосибирска вводятся временные ограничения.​​​​​​​