Мошенники обманывают россиян на сайтах знакомств

В преддверии Дня всех влюблённых мошенники разработали новые схемы обмана граждан. Они пользуются романтическим настроением людей и тем, что многие россияне активно ищут подарки на сайтах.

Как сообщили в МВД России, мошенники создают поддельные аккаунты на сайтах знакомств или в социальных сетях, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан. Они заводят знакомства, признаются в любви и обманным путём вынуждают людей переводить им средства.

Жертве отправляют поддельный сайт, который выглядит как служба доставки цветов или подарков. Человек, обманутый таким сайтом, оплачивает подарок, а деньги попадают на счёт мошенников. После получения средств преступники прекращают общение с жертвой.

Мошенники также создают сайты со скидками, которые имитируют страницы известных брендов. Если вы оплачиваете заказ на таком сайте, ваши деньги попадают к злоумышленникам.

Ранее редакция сообщала о том, что в попытках кражи аккаунтов на «Госуслугах» мошенники принялись за школьников. Запись одного из телефонных разговоров попала в Сеть.