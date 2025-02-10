Торговая розничная сеть Metro станет частной компанией

Холдинговая компания EP Global Commerce чешского миллиардера Даниэля Кретинского договорилась с Metro о выкупе всех ее акций по стоимости 5,33 евро за одну штуку. К цене закрытия торгов на 5 февраля за это последует премия в размере 37%, когда акции Metro в Германии стоили 3,9 евро. Капитализация Metro при таком расчете доходит почти до 2 млрд. евро, рассказывает Bloomberg.

Таким образом Даниэль Кретинский планирует сделать Metro частной компанией. В Forbes уточнили, что EP Global Commerce (EPGC) планирует поглотить Metro AG и убрать акции с открытого рынка. После завершения сделки EPGC планирует оставить нынешнее руководство Metro, единогласно поддержавшее идею делистинга. EPGC уже владеет 49,99% акций Metro. Что касается других акционеров, то BC Equities GmbH & Co. KG and Beisheim Holding GmbH и Palatin Verwaltungsgesellschaft заключили с EPGC соглашение, по которому они сохранят свои бумаги, составляющие 24,99%.

На фоне этих новостей уже 6 февраля бумаги ретейлера взлетели в стоимости на 37%, до 5,34 евро. На максимуме они росли почти на 39%, но даже при этом оставались ниже уровня 2024 года на 15%, отмечает Bloomberg.

Добавим, Даниэль Кретинский занимает второе место чешского списка Forbes и 315-е — в глобальном рейтинге Forbes Real-Time Billionaires. Его состояние оценивается в $9 млрд.

В Россию немецкая компания Metro пришла в 2020 году. На сегодняшний день российское подразделение компании открыло 93 торговых центра в 51 регионе. В 2007 году компания запустила первый магазин в Новосибирске и на тот момент только представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сейчас в городе, по данным 2ГИС, работают три площадки Metro. В 2014 году ритейлер создал сеть магазинов «Фасоль». В Новосибирске магазины сети начали открываться в 2018. На данный момент работают 54 филиала «Фасоль».

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