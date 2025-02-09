«Зайди ко мне в кабинет»: в попытках кражи аккаунтов на «Госуслугах» мошенники принялись за школьников

Школьникам звонят мошенники с Украины от имени завучей их учебного заведения и просят продиктовать код для входа на» Госуслуги». Якобы это нужно для проверки успеваемости.
Об одном из таких «разводящих» разговоров с аферистами записал российский школьник.
— На мой телефон поступил звонок от мошенников, которые представились завучем школы. У них был украинский акцент, и они утверждали, что им необходимо следить за моей успеваемостью. В ходе разговора они задавали мне несколько вопросов о моей успеваемости, а затем попросили предоставить код для входа на портал «Госуслуг», — рассказывает подросток.
Парень быстро «расколол» аферистов, задав пару наводящих вопросов. Поняв, что «операция» провалилась и «развод» не удался, со словами: «Зайдёшь ко мне в кабинет, когда у тебя будет время» мошенники бросили трубку.
Как отмечает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, ситуация не единичная.
— Спасибо парню, который записал разговор на видео. Будьте аккуратнее и никогда не сообщайте посторонним коды из смс, — обращается чиновница к подписчикам в своём Телеграм-канале.
Напомним, ранее о новой мошеннической схеме, направленной на получение доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги» предупреждали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Аферисты, представляясь сотрудниками образовательных учреждений, такими как директора школ или учителя, просят сообщить код из СМС-сообщения. Утверждают, что это необходимо для «обновления данных об учащихся». Однако на самом деле коды используются для получения доступа к аккаунтам на «Госуслугах».
Ранее редакция сообщала о том, что телефонные мошенники украли аккаунт на «Госуслугах» у новосибирского пенсионера. Обобрать пожилого человека аферистам не дали сотрудники ФСБ.
Источник фото: freepik.com/Автор: freepik, видео из Телеграм-канала Екатерины Мизулиной
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