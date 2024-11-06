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Мошенники оформили кредит под 67% годовых на пенсионера в Новосибирске

  • 06/11/2024, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Мошенники оформили кредит под 67% годовых на пенсионера в Новосибирске
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело

Прокуратура Новосибирска помогла 74-летнему пенсионеру освободиться от кредита, который на него оформили мошенники — 100 тысяч под 67% годовых.

— После обращения пенсионера в прокуратуру было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Правоохранительные органы подали иск о признании кредитного договора недействительным.

В результате судебного разбирательства по иску прокурора, поданному в защиту интересов пенсионера, кредитный договор был расторгнут, и пожилой человек освобождён от обязанности выплачивать кредит.

Прокуратура Новосибирской области продолжает внимательно следить за соблюдением прав социально незащищённых категорий граждан и принимать меры для их защиты.

Напомним, в начале октября осудили группу врачей, обвиняемых в мошенничестве. Они получили почти 15 миллионов рублей от своих пациентов. За эти деньги сотрудники медицинского центра лишь создавали видимость лечения, не оказывая никакой помощи. Подсудимые частично признали свою вину.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенничество с кредитами на 3,5 миллиона рублей раскрыли под Новосибирском.

Источник фото: Прокуратура Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура пенсионер Мошенники кредит


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