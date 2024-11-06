Новосибирский переработчик молока начнет поставки в Алжир

Сибирские переработчики молока увеличивают поставки своей продукции в страны Африки. Об этом стало известно на V Съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока, который прошел в Новосибирске. Как пояснили в Национальном союзе производителей молока, Алжир также занимает второе место в мире по объему импорта сухого молока.

В Новосибирской области нет поставщиков молока в эту страну, но они могут появиться в 2025 году, отметили эксперты союза. В частности, к выходу на этот рынок готовится АО «Маслодельный комбинат Чановский».

— Мы уже проделали большой объем работы, чтобы выйти на рынок этой страны. В первом- втором квартале 2025 года планируем начать поставки, — приводит BFM-Новосибирск слова генерального директора комбината Дмитрия Игумнова.

Сейчас 30% продукции предприятия идет на экспорт, в основном в страны СНГ. Как пояснил Игумнов, к выходу на зарубежные рынки компанию подтолкнули низкий спрос и цены на продукцию на внутреннем рынке.

Напомним, о том, что «Чановский молочный комбинат» хочет выйти в Африку стало известно еще в марте 2024 года. Евгений Лещенко, который на тот момент возглавлял региональный минсельхоз, отмечал, что в этом регионе будет востребовано новосибирское масло и сухие молочные продукты. Генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов ранее также рассказывал корреспонденту Infopro54, что африканский бизнес проявляет большой интерес к продуктам питания, которые производят сибирские предприятия.

АО «Маслодельный комбинат Чановский» ведет свою историю с 1977 года. Основное направление деятельности комбината — это переработка коровьего молока, поступающего из фермерских хозяйств Новосибирской области. Комбинат оснащен новейшем оборудованием, на котором перерабатывает 300 тонн сырого молока в сутки.

Выпускаемая продукция: масло сливочное и сухое обезжиренное молоко, говорится в группе компании «ВКонтакте».

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Ранее редакция рассказывала о том, что на «Сибирском молочном форуме» в феврале 2024 года генеральный директор «Национального союза производителей молока «Союзмолоко» (Москва) Артем Белов отмечал, что развитие переработки в СФО может быть связано с экспортной историей в Казахстан и Китай.