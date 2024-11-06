Генпрокуратура требует лишить компанию OCSiAl патентов на изобретение

Генеральная прокуратура РФ в интересах Российской Федерации в лице Минобрнауки РФ обратилась в суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании «MCD Technoligoes S.A.R.L», которая владеет с 2013 года патентом на метод синтеза углеродных нанотрубок. Заявление подано в интересах Минобрнауки РФ. Оно будет выступать в деле в качестве третьего лица.

Согласно заявлению, ведомство просит лишить компанию права патентообладателя на три изобретения, связанные со способом получения углеродных нанотрубок, углеродных наноструктур и углеродного наноматериала (патент № 2478572, № 2573035 и патент № 2541012). Определение о принятии искового заявления к производству, назначении предварительного судебного заседания и о привлечении к участию в деле третьего лица размещено в картотеке арбитражных дел.

Кроме того, Генпрокуратура требует обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новые патенты с указанием в качестве единственного патентообладателя Российской Федерации.

Суд принял заявление к производству и назначил предварительное слушание на 2 декабря 2024 года.

В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, «Роснано», основатель компании OCSiAl в Новосибирске академик Михаил Предтеченский, а также Илья Коваль и Олег Тухто.

В определении также говорится, что в срок до 28 ноября Генпрокуратура должна предоставить суду доказательства в подтверждение своих доводов и возражений.

MCD Technologies S.A.R.L. владеет компанией OCSiAl, которая является крупнейшим в мире производителем графеновых нанотрубок. OCSiAl основана в Новосибирске. Юрий Коропачинский и его партнёры Олег Кириллов, Юрий Зельвенский и Михаил Предтеченский придумали бизнес на графеновых нанотрубках в 2009 году. В 2011 году компания стала резидентом Академпарка. В 2014 году долю в компании выкупило «Роснано». Рыночная оценка компании составила более 1 млрд долларов, то есть компания стала «единорогом».

Осенью 2020 года ООО «Оксиал Аддитивс НСК» (входит в ГК OCSiAl) был предоставлен земельный участок в Советском районе Новосибирска для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство научно-производственного комплекса площадью около 16 000 кв. м». Общая сумма капитальных вложений по всему проекту составит 641 млн рублей.

В 2021 году OCSiAl успешно закрыл серию раундов по привлечению инвестиций в сумме более $100 млн. На тот момент инвесторы оценили компанию около $2 млрд, сообщала пресс-служба компании. OCSiAl является одним из самых удачных инвестиционных активов «РОСНАНО».

Сейчас штаб-квартира OCSiAl находится в Люксембурге. С начала спецоперации компания отказывается давать любые комментарии.

Замгендиректора «Роснано» Дмитрий Тарасов заявлял ранее, что Россия лишилась уникального мирового продукта из-за вывода компанией за рубеж своих производственных активов и интеллектуальной собственности.

В 2022 году Люксембургский суд наложил обеспечительные меры на акции компании OCSiAl по иску бывших совладельцев ЮКОСа.

Ранее редакция сообщала, что здание завода «Роснано» в Новосибирске продано за 1,7 млрд рублей. Имущество завода «Лиотех» было выставлено на торги в рамках банкротства ООО «Энергетические решения» с процедуры конкурсного производства.