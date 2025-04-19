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Мошенники открыли охоту на руководителей новосибирских компаний

  • 19/04/2025, 13:30
Автор: Юлия Данилова
Мошенники открыли охоту на руководителей новосибирских компаний
Предпринимателей приглашают на закрытую видеоконференцию губернатора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников разместил в своем телеграм-канале предупреждение о мошенниках, которые действуют от его имени и призвал новосибирцев не поддаваться на их уловки.

По словам главы региона, к нему поступили сигналы, что многие новосибирцы получают якобы от его имени мошеннические сообщения, а затем видеозвонки. Пример одного из таких сообщений с ложным приглашением губернатор разместил в своем телеграм-канале.

атака мошенников

Судя по фото, такие сообщения поступают к руководителям разного уровня. Предпринимателей, якобы, приглашают на закрытую конференцию «для обсуждения актуальных вопросов и проблем, связанных с развитием профессиональной деятельности». Получателей предупреждают, что с ними свяжется представитель секретариата для согласования выбора платформы видеоконференции.

Андрей Трвников напомнил, что администрация губернатора и правительства области не использует для организации видеосовещаний и оповещения их участников иностранные мессенджеры. А также рекомендовал ни в коем случае не отвечать на такие сообщения, а также не переходить по вложенным ссылкам и QR-кодам.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники используют образцы голоса для создания фейковых сообщений. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум, внутри текста — из телеграм-канала губернатора.

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Рубрики : Право&Порядок Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Мошенники


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