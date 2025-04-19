Мошенники открыли охоту на руководителей новосибирских компаний

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников разместил в своем телеграм-канале предупреждение о мошенниках, которые действуют от его имени и призвал новосибирцев не поддаваться на их уловки.

По словам главы региона, к нему поступили сигналы, что многие новосибирцы получают якобы от его имени мошеннические сообщения, а затем видеозвонки. Пример одного из таких сообщений с ложным приглашением губернатор разместил в своем телеграм-канале.

Судя по фото, такие сообщения поступают к руководителям разного уровня. Предпринимателей, якобы, приглашают на закрытую конференцию «для обсуждения актуальных вопросов и проблем, связанных с развитием профессиональной деятельности». Получателей предупреждают, что с ними свяжется представитель секретариата для согласования выбора платформы видеоконференции.

Андрей Трвников напомнил, что администрация губернатора и правительства области не использует для организации видеосовещаний и оповещения их участников иностранные мессенджеры. А также рекомендовал ни в коем случае не отвечать на такие сообщения, а также не переходить по вложенным ссылкам и QR-кодам.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники используют образцы голоса для создания фейковых сообщений.