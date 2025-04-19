На трассах под Новосибирском огромные пробки

Снег, выпавший в ночь с 18 на 19 апреля, задал работы городским и дорожным службам, а на некоторых участках дорог парализовал движение. Как сообщил депутат регионального парламента Роман Яковлев, днем на трассе в Мошково он увидел пробку в которой стояли более ста большегрузов.

В соцсетях много сообщений о заторах и ДТП на дорогах города из-за гололеда.

В пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог сообщили, что дорожно-эксплуатационные учреждения города Новосибирска в ночную смену обрабатывали проезжую часть противогололедными материалами и реагентами. За ночь было обработано 32 % от общей протяженности дорожной сети, находящей на содержании предприятий города: все магистральные улицы, по которым осуществляется движение общественного транспорта, а также спуски и подъемы.

— Учитывая, что более 90% спецтехники для зимнего содержания, имеющейся у дорожных предприятий города, было уже переоборудовано для работы в летнем режиме, для борьбы именно с зимней скользкостью в ночную смену было привлечено 84 единицы подходящей для этого спецтехники. Днем на дорогах работают 227 единиц техники, —отметили дорожники.

Для предотвращения риска участия в дорожно-транспортных происшествиях ТУАД рекомендовал водителям воздержаться при передвижении по городу от использования личного автотранспорта и воспользоваться общественным транспортом.

При этом цены на такси в городе 19 апреля взлетели из-за высокого спроса. На некоторых направлениях рост в моменте доходил до двух раз.

Между тем, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 20 апреля в регионе ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах снова обещают небольшой снег, днем осадки в виде снега преходящего в дождь, местами сильные. На дорогах местами гололедица. Днем порывы ветра до 23 метров в секунду с усилением до 25 метров в секунду и более. В ночь с 19 на 20 апреля в некоторых районах области температура может опуститься до -11, днем 20 апреля подняться местами до +15.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за снегопада и пурги в Новосибирске перенесли субботник.