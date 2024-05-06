Мэрия ликвидирует «Новосибирскую энергосетевую компанию»

Муниципальное казенное предприятие Новосибирска «Горэлектротранспорт» ждет реорганизация. Об этом говорится в проекте постановления мэрии. К МКП будет присоединено муниципальное унитарное предприятие «Новосибирская энергосетевая компания». Все права и обязанности МУП переходят к «Горэлектротранспорту».

— Реорганизация проводится в целях оптимизации работы муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска на основании совместного представления департамента земельных и имущественных отношений, департамента транспорта, администраций Дзержинского района и Центрального округа, — уточняется в документе.

Департаменту транспорта поручено утвердить устав «Горэлектротранспорта» в новой редакции. Самому предприятию предстоит утвердить новую структуру и штатное расписание.

МУП «Новосибирская энергосетевая компания» (МУП «НЭСКО») создано в 1992 году. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, а также обслуживание и содержание электрохозяйства МКП «Горэлектротранспорт». Директор — Дмитрий Бачурин. 100% компании принадлежат мэрии Новосибирска. Выручка предприятия в 2023 году составила 217,7 млн рублей (+14% к 2022 году), чистая прибыль — 800 тысяч рублей (-71%).

Напомним, информация о том, что мэрия Новосибирска хочет акционировать пять муниципальных предприятий, появилась в марте. В середине марта на комиссии по муниципальной собственности заммэра Борис Буреев сообщил о планах по ликвидации еще двух предприятий : МУП «Похоронный дом ИМИ» и МУП «Новосибирская энергосетевая компания».

24 апреля и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов подписал распоряжение о ликвидации МУП «Похоронный дом ИМИ». Активы МУПа планируется передать МКУ «Ритуальные услуги».

Кроме того, УФАС потребовало от мэрии провести реорганизацию муниципального предприятия «Метро МиР».

Ранее глава департамента имущества мэрии Георгий Жигульский сообщал о том, что до 1 января 2025 года все муниципальные унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках, должны быть ликвидированы по федеральному законодательству. В этом статусе могут продолжать работать только предприятия, занимающиеся перевозкой пассажиров городским наземным электрическим транспортом (трамваи, троллейбусы) и метрополитеном; естественных монополий, культуры и искусства.

Ранее редакция сообщала о том, что два муниципальных предприятия исключили из списка на приватизацию: МУП «Сибирское гостеприимство» и МП «Новосибирская аптечная сеть».