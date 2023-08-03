На первый матч в «Сибирь-Арене» прогнозируют ажиотажный спрос

13 августа ледовую арену откроют хоккейные сборные России и Беларуси. Билеты можно будет забронировать бесплатно с 10 августа на официальном сайте нового ЛДС.

Болельщиков на Арену в день соревнований обещают запускать торжественно. Мероприятия начнутся в 12:00 часов по местному времени. На территории ЛДС запланирована концертная программа. В 15:40 часов пройдет церемония открытия. Затем начнется выставочный матч юниорских сборных.

Идея бесплатно получить билеты заманчива для многих фанатов хоккея. Однако некоторые из них сомневаются, что это будет так просто.

— На 13 число билеты вроде как бесплатные, но возможность получения их не известна до сих пор. Сайт новой ледовой арены неактивен. Ни один из номеров телефонов арены, указанных в разных сервисах, не отвечает, чтобы можно было что-то узнать. На регулярные матчи билеты ещё не продают, цену запросил, ответа пока нет. Продают только абонементы, — заявил журналистам Infopro54 болельщик ХК «Сибирь», Игорь.

Поклонники хоккея считают, что желающих забронировать бесплатные билеты на новом стадионе будет очень много. Люди будут пробовать заказать их через сайт, поэтому сервер может не выдержать нагрузки.

Первый официальный матч хоккейного клуба «Сибирь» на новом стадионе пройдёт чуть позже — 7 сентября. По данным сайта команды, сезонный абонемент на матчи сегодня стоит 13900 рублей.