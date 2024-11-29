Мошенники распространяют вредоносное ПО через WhatsApp*

ВТБ заявил о росте случаев мошенничества, связанных с установкой программ удаленного доступа, таких как вирус SpyMax, через мессенджер WhatsApp*. Преступники под различными предлогами убеждают пользователей установить это ПО, в результате чего владельцы теряют контроль над своими телефонами и накоплениями. По словам Никиты Чугунова, старшего вице-президента ВТБ и руководителя департамента цифрового бизнеса, эта схема за последний месяц стала наиболее распространенной.

Злоумышленники представляются работниками государственных или частных организаций, включая поликлиники и ЖКХ. Они звонят потенциальным жертвам под видом проверки оплат или оказания технической помощи, предлагая перейти в WhatsApp* для видеозвонка. Затем они просят включить демонстрацию экрана, чтобы якобы помочь с проблемой. После этого жертва получает ссылку на скачивание вредоносного приложения, скрывающегося под видом легального.

После установки фальшивого ПО жертва теряет контроль над устройством, а экран блокируется. Хакеры, получив доступ к данным, могут совершать переводы и оформлять кредиты от имени клиента.

Обман под видом помощи может привести к серьезным финансовым потерям. Не общайтесь с незнакомцами и не открывайте ссылки, предостерегает Чугунов.

В банке напомнили, что ни одна официальная организация не требует демонстрации экрана или установку приложений через мессенджеры. В случае сомнений рекомендуется перезвонить по официальному номеру учреждения, от имени которого вам был совершен звонок.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.