Желтый Запорожец с подарками заметили жители Новосибирска

Жители Новосибирска были удивлены, увидев на улице необычный автомобиль — жёлтый «Запорожец», наполненный новогодними подарками. Очевидцы сообщили, что машину эвакуировали.
Как сообщает издание «АиФ-Новосибирск», эвакуатор с «Запорожцем» заметили сначала около торгового центра «Ройял парк». Затем автомобиль увидели случайные прохожие на улице Советской в центре города. Люди бросились фотографировать машину, наполненную новогодними подарками.
— Прикинь, Запорожец с подарками внутри эвакуируют. Сколько жил, такого не видел. Вот он, желтенький, — прокомментировал автор видео.
Как оказалось, причиной ажиотажа стал арт-объект от радиостанции. В момент съемки видео его перевозили на улицу Ленина, где с 1 декабря будут открыты новогодние пространства и локации. Совсем скоро жители Новосибирска смогут сделать фото с раритетным автомобилем на одной из главных новогодних площадок города.
Ранее редакция сообщала о том, что дайверы затопили пиратскую лодку в мраморном карьере под Новосибирском. Арт-объект был установлен в рамках экологической акции.
Источник фото и видео: АиФ-Новосибирск
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