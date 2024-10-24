Рекламодателям

Мошенники рассылают заразные «советы по безопасности» пользователям Telegram

  • 24/10/2024, 10:50
Автор: Ольга Кирсанова
Мошенники рассылают заразные «советы по безопасности» пользователям Telegram
Вирус грозит потерей личных данных, доступа к учётным записям и денег

Новую мошенническую схему отрабатывают аферисты в Telegram — они делают рассылку пользователям с якобы официального аккаунта мессенджера под названием «Советы по безопасности». Потенциальных жертв предупреждают о якобы блокировке профиля из-за «мошеннических действий с учетной записью», а затем и просят «подтвердить учётную запись» перейдя по ссылке.

— Ваш аккаунт скоро будет ограничен. Пожалуйста, немедленно войдите в наш системный центр, чтобы подтвердить свою учётную запись, в противном случае мы заблокируем вашу учётную запись, — говорится в рассылаемых сообщениях.

Таким образом мошенники «угоняют» учётные записи пользователей. Перейдя по ссылке, владелец потеряет личные данные, доступ к учётным записям и деньги.

— Любая инициатива, любой входящий звонок должен вызывать определённую настороженность. Если пользователь не уверен в том, с кем он имеет дело, лучше отключиться, найти телефон или электронный адрес этой организации, — сказал в разговоре с Известиями руководитель стратегических и GR проектов ЗАО «Лаборатория Касперского» Андрей Ярных.

Эксперт отметил, что чаще всего злоумышленники нагнетают и требуют выполнить определённые действия срочно. Таким образом они отвлекают внимание жертв.

— Слово «срочно» должно настораживать, потому что обычно злоумышленники пытаются отключить критическое мышление у своих собеседников и добиться того, чтобы они слепо верили словам, — добавил эксперт.

Обезопасить себя от мошенников поможет антивирус. Рекомендуется также отключить автоматическую загрузку файлов.

Эксперты отмечают, что на протяжении 2024 года до 80% всех случаев мошенничества связано с тремя основными схемами. На первом месте — мошенники, выдающие себя за сотрудников банков или операторов связи. На втором — звонки от фальшивых представителей госорганизаций. Третья схема касается ложных предложений заработать на инвестициях или подработке через интернет.

Выдавая себя за сотрудников банков, операторов связи или работников госучреждений, аферисты получают у жертв секретный СМС-код для подтверждения онлайн-транзакций, устанавливают вирусное ПО на смартфон или заманивают людей на фишинговые сайты. Таким образом получая доступ к личным аккаунтам, преступники могут оформлять кредиты и снимать деньги с карт и счетов.

В другом варианте схемы злоумышленники предлагают клиентам возможность заработать через фиктивные инвестиции, удалённую работу или приобретение валюты. Они обещают высокую доходность от резких изменений цен на инвестиционные инструменты или акции. Клиент сначала переводит небольшие суммы на счета мошенников, замечает рост прибыли и, поддавшись азарту, увеличивает свои вложения, включая заёмные средства. Как только мошенники получают деньги, они исчезают, оставляя жертв без средств.

Образ и «квалификация» аферистов стремительно меняется — всё чаще это опытные и финансово осведомленные специалисты, разбирающиеся в человеческой психологии, умелые манипуляторы, которые в нужный момент способны получить от собеседника необходимые им действия.

Ранее редакция сообщала о появлении ложных рекламных акций в популярных мессенджерах. От имени банка мошенники обещают 3000 рублей в подарок за переход по ссылке и участие в реферальной программе.

Источник фото: freepik, автор: freepik

92

Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : мошенники в мессенджерах кибермошенники Telegram


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Роман Губанов: Работодателям нужно менять подходы и расширять границы найма

Роман Губанов: Работодателям нужно менять подходы и расширять границы найма

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов рассказал редакции Infopro54 об основных тенденциях на рынке труда Новосибирской области, наиболее востребованных профессиях и прогнозах на 2025 год
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Маленькой Уле с диагнозом несовершенный остеогенез требуется курсовое лечение
24/10/24 12:23
Общество
На прилавках Новосибирска растет доля дешевых аналогов масла
24/10/24 12:15
Бизнес Общество
Семья из Швеции присягнула России и переехала в Новосибирск
24/10/24 12:00
Общество
Одну полосу для движения оставят на Октябрьском мосту в Новосибирске
24/10/24 11:30
Город
Мошенники рассылают заразные «советы по безопасности» пользователям Telegram
24/10/24 10:50
Общество Финансы
«Сибирь» проиграла «Барысу» на домашнем льду
24/10/24 10:00
Спорт
Для социальных предпринимателей в Новосибирске снизят налоговые ставки
24/10/24 9:30
Бизнес ПроБизнес Социальное предпринимательство
«Подставь конкурента»: Маркетплейсы становятся полем изощренной битвы за покупателей
24/10/24 9:00
Бизнес Право&Порядок
Новосибирцы готовы переплатить миллион рублей за квартиру в хорошем районе
23/10/24 19:00
Бизнес Недвижимость
Мэрия обязала рекламщика демонтировать 39 видеоэкранов в Новосибирске
23/10/24 18:45
Бизнес Власть Право&Порядок
Более пяти миллиардов рублей по налогам на имущество начислили новосибирцам
23/10/24 18:30
Общество Экономика
Число алкомаркетов в Новосибирске за 10 месяцев выросло на сотню
23/10/24 18:00
Бизнес Общество
Мошенники звонят новосибирцам под предлогом диспансеризации
23/10/24 17:30
Общество
Из Сибири на Кубу в октябре отправили рекордный объём пшеницы
23/10/24 17:00
Агропром Бизнес ВЭД
В Новосибирской области от клещевого энцефалита умерли четверо человек
23/10/24 16:30
Медицина
Деньги туристического налога в Новосибирске необходимо «окрасить»
23/10/24 16:00
Бизнес Власть Город
Губернатор предложил расширить возможности для привлечения специалистов в Сибирь
23/10/24 15:40
Власть
В Сибири нашли автомобиль, который разыскивал Интерпол
23/10/24 15:30
Право&Порядок
Налоговые каникулы для бизнеса продлевают до 2026 года в Новосибирской области
23/10/24 15:00
Бизнес ПроБизнес
Более 400 тысяч деревьев высадил «Сибантрацит» в Новосибирской области
23/10/24 14:55
Бизнес
Популярное
Смертельное ДТП произошло в Новосибирске
24/10/24 10:30
Хирурги Новосибирска извлекли из желудка пациентки два килограмма волос
23/10/24 17:45
Пожарные потушили огонь, охвативший несколько домов и гаражей под Новосибирском
23/10/24 17:15
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении лопатами жителей Новосибирска
23/10/24 13:30
Кубинца, работавшего на маркетплейсе в Новосибирске, вышлют из России
23/10/24 11:30
В Новосибирске открыли мемориальную доску бойцу СВО
23/10/24 10:00
Новости компаний
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных годовых вкладов
23/10/24 9:00
Карта «Мир» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых виртуальных карт
18/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» обеспечили подключение к электросетям объектов водоснабжения в сельских районах области
16/10/24 14:01
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 2,2 раза
16/10/24 9:15
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 выгодных трехлетних вкладов
15/10/24 9:00
«Россети» приступили к строительству энергетической инфраструктуры для расширения Новосибирского участка Транссиба
14/10/24 16:42

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска