Мошенники рассылают заразные «советы по безопасности» пользователям Telegram

Новую мошенническую схему отрабатывают аферисты в Telegram — они делают рассылку пользователям с якобы официального аккаунта мессенджера под названием «Советы по безопасности». Потенциальных жертв предупреждают о якобы блокировке профиля из-за «мошеннических действий с учетной записью», а затем и просят «подтвердить учётную запись» перейдя по ссылке.

— Ваш аккаунт скоро будет ограничен. Пожалуйста, немедленно войдите в наш системный центр, чтобы подтвердить свою учётную запись, в противном случае мы заблокируем вашу учётную запись, — говорится в рассылаемых сообщениях.

Таким образом мошенники «угоняют» учётные записи пользователей. Перейдя по ссылке, владелец потеряет личные данные, доступ к учётным записям и деньги.

— Любая инициатива, любой входящий звонок должен вызывать определённую настороженность. Если пользователь не уверен в том, с кем он имеет дело, лучше отключиться, найти телефон или электронный адрес этой организации, — сказал в разговоре с Известиями руководитель стратегических и GR проектов ЗАО «Лаборатория Касперского» Андрей Ярных.

Эксперт отметил, что чаще всего злоумышленники нагнетают и требуют выполнить определённые действия срочно. Таким образом они отвлекают внимание жертв.

— Слово «срочно» должно настораживать, потому что обычно злоумышленники пытаются отключить критическое мышление у своих собеседников и добиться того, чтобы они слепо верили словам, — добавил эксперт.

Обезопасить себя от мошенников поможет антивирус. Рекомендуется также отключить автоматическую загрузку файлов.

Эксперты отмечают, что на протяжении 2024 года до 80% всех случаев мошенничества связано с тремя основными схемами. На первом месте — мошенники, выдающие себя за сотрудников банков или операторов связи. На втором — звонки от фальшивых представителей госорганизаций. Третья схема касается ложных предложений заработать на инвестициях или подработке через интернет.

Выдавая себя за сотрудников банков, операторов связи или работников госучреждений, аферисты получают у жертв секретный СМС-код для подтверждения онлайн-транзакций, устанавливают вирусное ПО на смартфон или заманивают людей на фишинговые сайты. Таким образом получая доступ к личным аккаунтам, преступники могут оформлять кредиты и снимать деньги с карт и счетов.

В другом варианте схемы злоумышленники предлагают клиентам возможность заработать через фиктивные инвестиции, удалённую работу или приобретение валюты. Они обещают высокую доходность от резких изменений цен на инвестиционные инструменты или акции. Клиент сначала переводит небольшие суммы на счета мошенников, замечает рост прибыли и, поддавшись азарту, увеличивает свои вложения, включая заёмные средства. Как только мошенники получают деньги, они исчезают, оставляя жертв без средств.

Образ и «квалификация» аферистов стремительно меняется — всё чаще это опытные и финансово осведомленные специалисты, разбирающиеся в человеческой психологии, умелые манипуляторы, которые в нужный момент способны получить от собеседника необходимые им действия.

Ранее редакция сообщала о появлении ложных рекламных акций в популярных мессенджерах. От имени банка мошенники обещают 3000 рублей в подарок за переход по ссылке и участие в реферальной программе.