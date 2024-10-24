Смертельное ДТП произошло в Новосибирске

Водитель Toyota Corolla сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

— 23 октября около 22:35 неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla без госномеров двигался по улице Забалуева со стороны Колхидской и у дома 62 по улице Забалуева совершил наезд на пешехода, — отмечается в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.

Отмечается, что пешеход перебегал проезжую часть вне зоны перехода. Автомобиль покинул место происшествия и был обнаружен позже в соседнем дворе. Личность водителя устанавливается.

65-летняя женщина-пешеход скончалась в машине скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели выезжали более 1700 раз на места ДТП в Новосибирской области.