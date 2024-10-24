Одну полосу для движения оставят на Октябрьском мосту в Новосибирске

С 25 по 28 октября с 23:00 до 5:00 будет ограничено движение транспорта по полосам проезжей части Октябрьского моста.
— В этот временной период для проезда транспорта будет доступна лишь одна полоса в каждом направлении, — говорится в сообщении МКУ «Гормост».
Ограничение введут из-за проведения работ по укладке асфальтобетонного покрытия, которое будет служить связующим звеном между уже отремонтированными и действующими полосами дороги.
Благодаря такому решению движение по Октябрьскому мосту станет более комфортным и безопасным даже в зимний период. Полосы будут соединены без швов, что обеспечит плавность и удобство для водителей.
Работы выполнит подрядная организация ООО «СК «Дороги Сибири».
После завершения работ и установки металлического барьерного ограждения можно будет свободно передвигаться по всем полосам данного сооружения.
— Приносим извинения за предоставленные неудобства и просим водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками, соблюдать правила дорожного движения, — подчеркнули в мэрии Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что на Октябрьском мосту в Новосибирске уложили асфальт.
Источник фото: предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска
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