Одну полосу для движения оставят на Октябрьском мосту в Новосибирске

С 25 по 28 октября с 23:00 до 5:00 будет ограничено движение транспорта по полосам проезжей части Октябрьского моста.

— В этот временной период для проезда транспорта будет доступна лишь одна полоса в каждом направлении, — говорится в сообщении МКУ «Гормост».

Ограничение введут из-за проведения работ по укладке асфальтобетонного покрытия, которое будет служить связующим звеном между уже отремонтированными и действующими полосами дороги.

Благодаря такому решению движение по Октябрьскому мосту станет более комфортным и безопасным даже в зимний период. Полосы будут соединены без швов, что обеспечит плавность и удобство для водителей.

Работы выполнит подрядная организация ООО «СК «Дороги Сибири».

После завершения работ и установки металлического барьерного ограждения можно будет свободно передвигаться по всем полосам данного сооружения.

— Приносим извинения за предоставленные неудобства и просим водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками, соблюдать правила дорожного движения, — подчеркнули в мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что на Октябрьском мосту в Новосибирске уложили асфальт.