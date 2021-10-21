Мошенники снова продают поддельные сертификаты вакцинации

Мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России, сообщают РИА Новости со ссылкой на компанию по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. Стоимость таких «документов», которые злоумышленники обещают занести в базу «Госуслуг», достигает 15 тысяч рублей.

Ряд регионов уже ввели для посещения общественных мест систему QR-кодов, которые выдаются после вакцинации или перенесенной болезни. Вместе с тем уровень вакцинации в России остается низким, около 45%, а для достижения коллективного иммунитета необходим показатель в 80%.

— Сейчас самые свежие объявления датированы 5, 8 и 14 октября. В них злоумышленники сообщают о возможности получить фейковый сертификат с внесением необходимых данных на «Госуслугах». Продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к «Госуслугам», — рассказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Для оформления некоторых сертификатов, по его словам, достаточно СНИЛС, стоимость колеблется от 5 до 15 тысяч рублей.

Авторы объявлений утверждают, что данные о первой вакцинации «Спутником V» вносятся в реестр прививок задним числом или в день обращения, а о второй инъекции — через 21 день.